Anlässlich ihres Geburtstages war eine junge Rollstuhlfahrerin in einem Restaurant in New Jersey essen. Als Nachtisch bekam sie einen Kuchen mit einer makabaren Nachricht. Das Restaurant hat sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt.

„Es hat mich überrascht. Ich sollte nicht an etwas erinnert werden, das ich bereits weiß“, sagte Antonia Sinibaldi in einem Interview mit „CBS News“. Dabei berichtet sie von einem makabaren Abend, den sie anlässlich ihres 29. Geburtstages in einem Restaurant in New Jersey erlebt hatte.

Es sollte ein schöner Abend mit Familie und Freunden werden, doch als sie ihr Dessert serviert bekam, verschlug es ihr den Appetit. Auf dem Teller stand: „Happy Birthday wheel chair“ (“Alles Gute zum Geburtstag, Rollstuhl“).

Restaurant entschuldigt sich

Wie das US-Magazin „People“ berichtet, entschuldigte sich das Restaurant inzwischen für den Vorfall. Ein Sprecher von Blu on the Hudson bezeichnete ihn als „bedauerlichen Fehler“ und erklärte, die Botschaft sei keinesfalls beleidigend gemeint gewesen. Üblicherweise würden auf den Bestellungen Tisch- und Sitznummern vermerkt, damit die Speisen an den richtigen Platz gebracht werden. In diesem Fall sei das Wort „Rollstuhl“ als Hinweis darauf verwendet worden, wohin das Geburtstagsdessert mit Kerze geliefert werden sollte. Die Notiz sei jedoch missverstanden und schließlich auf das Dessert geschrieben worden.

„Es gab absolut keine böswillige oder respektlose Absicht hinter der Notiz“, erklärte der Sprecher. Gleichzeitig räumte das Restaurant ein, dass ein solches Wort auf einem Teller für die Betroffene „zutiefst verletzend und verstörend“ sein könne. Das Team habe nach dem Vorfall die internen Abläufe bei Bestellungen und der Kommunikation erneut besprochen, um einen ähnlichen Fehler künftig zu verhindern.