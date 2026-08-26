Gerald Scheiblehner kennt den GAK besser als viele denken

Der 49-jährige Oberösterreicher hospitierte vor einigen Wochen bei den Rotjacken und lernte in drei Tagen die Mannschaft im innersten Kern kennen.

Es braucht Klarheit. Im Leben ebenso wie im Fußball. Es braucht einen Plan. Die Spieler müssen wissen, was auf dem Platz zu tun ist. Es braucht Energie. Nur so sind Siege zu erzielen. Es braucht Fleiß. Diejenigen, die hart arbeiten, werden auch immer erfolgreich sein. Fußball ist keine Raketenwissenschaft. Gerald Scheiblehner hatte bei der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag rhetorisch einiges zu bieten, präsentierte sich wortgewandt mit einem gewissen Schmäh. Ein Unterhaltungswert, der nicht zu unterschätzen ist.

Dem GAK hat der 49-Jährige zugesagt, weil ihm die ereignisschwache Zeit zu Hause etwas fad wurde. „Wenn du fünf Monate nur die Blumen im Garten gießt und die Hitzewelle ist dann auch irgendwann vorbei, dann hast du keinen Auftrag mehr“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Ernsthaft sagte er dann, dass er nicht gleich freudig ins Auto gesprungen und nach Graz gefahren ist, als er vom Interesse des GAK gehört habe. „Es waren sehr intensive Gespräche“, sagt Scheiblehner. Die Unterredungen haben ihm aber ein immer klareres Bild vom Klub gegeben. Dann sagte er zu, unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028. Mit der Bedingung, seine beiden Co-Trainer Daniel Rozsa und Toni Mestrovic mitzunehmen. Der GAK kam diesem Wunsch nach und baute das Trainerteam um, dem jetzt Enrico Kulovits angehört. Interims-Sportdirektor Andreas Lienhart erklärte, dass Kulovits schon beim U21-Team bewiesen hat, wie gut er einen Draht zu den Spielern aufbauen kann und die Brücke zum Trainerteam baut.

Viele Glückwünsche

Zurück zu Scheiblehner. Der Oberösterreicher hat eine „gierige und hungrige“ GAK-Mannschaft in den ersten Trainingseinheiten wahrgenommen. Das sei auch die Grundvoraussetzung für Erfolg. Jetzt gilt es, eine bessere Energie und mehr Intensität ins Spiel des GAK zu bringen. Er möchte bei den Spielern Wille, Freude und Leidenschaft sehen. Dies gilt es den Akteuren bis zum Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den WAC zu vermitteln. Dass jeder Trainer seine eigenen Ideen für eine Mannschaft habe, mit der er sich beschäftigt, ist ohnehin klar.

Scheiblehner kennt die Mannschaft besser, als man glauben möchte. Die betätigungslose Zeit nach dem Ende bei Grasshopper Zürich nützte er zu Hospitationen. Nach den Besuchen bei Oliver Glasner (Crystal Palace) und Christian Ilzer (Hoffenheim) verbrachte er auch drei Tage mitten im Trainerteam seines Vorgängers Ferdinand Feldhofer. Es gab auch ein Telefonat zwischen dem neuen und alten Coach vor der Unterschrift Scheiblehners bei den „Roten“.

Hinsichtlich des Kaders und etwaiger Verstärkungen hielt man den Ball zumindest bei diesem Termin flach. Schließlich wurde das Budget aufgrund der neu zu zahlenden Trainer zusätzlich belastet. Möglich sind noch Spielerverkäufe von Jacob Italiano, der wieder trainiert, und/oder Beres Owusu.

Scheiblehner wurde von vielen Trainern zu seinem neuen Job beglückwünscht. Unter anderen waren WAC-Coach Thomas Silberberger und Christian Ilzer dabei. „Was der Chris geschrieben hat, werde ich aber nicht sagen“, sagte sein Freund mit einem breiten Grinsen im Gesicht.