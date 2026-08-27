Anwältin mit düsterem Verdacht: 14 Katzen in Padua verschwunden

Bei den vermissten Katzen in Padua besteht der Verdacht auf Tierquälerei. Die Ermittler prüfen Hinweise und ermitteln gegen vier Beschuldigte.

Warum verschwinden aus einem Stadtviertel gleich 14 Katzen? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit die Ermittler in Padua. Wie Nordest24 berichtet, wurden die Tiere in den Jahren 2024 und 2025 im Bereich der Via Carli im Stadtteil Stanga vermisst. Nicht alle gehörten zu der dort betreuten Katzenkolonie.

Vier Chinesen unter Verdacht

Nach Berichten von Il Mattino di Padova und Il Piccolo wird gegen vier chinesische Staatsbürger wegen des Verdachts auf versuchten Diebstahl und unerlaubtes Eindringen in ein Gebäude ermittelt. Für die vier Männer gilt die Unschuldsvermutung.

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch die Anzeige der Betreuerin der Katzenkolonie. Mehrere Anwohner sollen beobachtet haben, wie junge Männer nachts mit einer Transportbox und Klebeband unterwegs waren. Laut Nordest24 sollen Katzen zudem mit Futter und Spielzeug angelockt worden sein. In einem Fall habe sich ein Tier losreißen können.

Vier der 14 vermissten Katzen tauchten laut Il Piccolo später wieder auf. Nach Angaben der Anwältin waren einige Tiere geschwächt oder unterernährt und wiesen Verletzungen bzw. ausgerissenes Fell auf. Es ist allerdings nicht erwiesen, wer ihnen diese Verletzungen zugefügt hat. Auch ein Zusammenhang mit den vier Beschuldigten ist bislang nicht belegt.

Stecken Gewaltvideos dahinter?

Die auf Tierschutzrecht spezialisierte Rechtsanwältin Oleksandra Stukova – sie vertritt die Betreuerin der Katzenkolonie – äußerte laut Nordest24 einen besonders schweren Verdacht: Die Katzen könnten für Aufnahmen von Tierquälerei verwendet worden sein, die anschließend gegen Bezahlung im Internet verbreitet werden sollten.

Dabei handelt es sich zwar „nur“ um eine Hypothese der Anwältin, denn entsprechende Videos oder Verbindungen der Beschuldigten zu einem solchen Netzwerk wurden bisher nicht nachgewiesen. Doch allein der Verdacht lässt viele fassungslos werden.

Wie die Nachrichtenagentur Dire unter Berufung auf die Regionalausgabe des Corriere della Sera berichtet, fordert Stukova deshalb die Untersuchung der Mobiltelefone und Computer der vier Männer. Fotos, Nachrichten, Zahlungen oder Kontakte könnten Hinweise auf den Verbleib der Tiere liefern.