Matthew Brennan holt fünfte Vuelta-Etappe

Hauptfeld geschlossen im Ziel, keine Änderungen im Gesamtklassement.

Erstmals ist die Vuelta am Mittwoch auf der 5. Etappe auf spanischen Boden gekommen. Das britische Top-Talent Matthew Brennan (Visma) gewann auch den zweiten Sprint der Spanien-Rundfahrt. Der 21-jährige Radprofi siegte nach 173,3 Kilometern zwischen Falset und Roquetes vor dem Belgier Jordi Meeus und dem Italiener Vincenzo Albanese. Brennan hatte schon die zweite Etappe für sich entschieden. Im Roten Trikot blieb Tadej Pogačar, Felix Gall ist weiter Siebenter.

Top-Favorit Pogačar (UAE) liegt weiterhin 3:21 Minuten vor seinem Landsmann und viermaligen Vuelta-Sieger Primož Roglič. Gall folgt mit 3:57 Minuten Rückstand, sein Edelhelfer und Decathlon-Teamkollege Gregor Mühlberger ist Gesamt-Elfter ( +4:34 Min.).

Der Donnerstag ist wieder etwas für die Kletterer wie auch Gall, womöglich hat eine Fluchtgruppe gute Chancen. Das härteste Hindernis auf den 177,4 Kilometern zwischen Alcossebre und Castello wartet in der Schlussphase des Teilstücks. Rund 20 Kilometer vor dem Ziel wird der Puerto El Bartolo überquert, ein 9,4 Kilometer langer Anstieg mit durchschnittlich sieben Prozent Steigung. Der obere Teil beinhaltet zudem einen Schotterabschnitt. Insgesamt sind rund 3.000 Höhenmeter zu bewältigen.