Neue Post-Basis in Wolfsberg in Betrieb aufgenommen

Aufgrund der Paketflut war die alte Zustellbasis der Post längst zu klein. Nach achtmonatiger Bauzeit wurde nun die neue Basis fertiggestellt.

Die Post konnte kürzlich den Betrieb in der neuen Post-Basis nahe der Autobahn-Abfahrt Wolfsberg Süd aufnehmen. Von hier aus starten die Postzusteller nun ihre Touren, um die Briefe und Pakete auszuliefern. „Die Zustellbasis Wolfsberg wurde auf dem 9300 Quadratmeter großen Grundstück in einer Bauzeit von rund acht Monaten errichtet. Auf einer Nutzfläche von zirka 2300 Quadratmetern sind rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt“, erklärt Pressesprecherin Gloria Kohlmaier. Angaben zu den Baukosten beziehungsweise zur Investitionssumme könne sie keine machen, „nachdem es sich um ein Mietobjekt handelt“.

Die von uns angebotene Fläche ist in Wolfsberg strategisch der beste Platz für die Post. — Hans Leeb

Die alte Post-Basis in der Auenfischer Straße, die von der heimischen Klade Verwaltungs GmbH vermietet wurde, hat nach 20 Jahren ausgedient. Aufgrund der ständig steigenden Anzahl an Paketen war dieser Standort schon lange zu klein. Nach zweijähriger Suche hat sich die Post schließlich für den neuen Standort nahe des Kreisverkehrs bei der A2-Abfahrt Wolfsberg Süd entschieden. Die neue Post-Basis wurde für Pakete konzipiert und kann in Zukunft modular angepasst – also vergrößert – werden.

© Bettina Friedl Die alte Post-Basis in der Auenfischer Straße hat nun ausgedient

Das Grundstück befindet sich direkt hinter der „Hans Leeb GmbH“ in St. Thomas, die das knapp 10.000 Quadratmeter große Teilstück des Firmenareals an die „Unger Stahlbau Ges.m.b.H.“ aus Oberwart verkauft hat. Die Burgenländische Firma hat dort nach den Anforderungen der Post ein Verteilerzentrum errichtet. „Die Firma Unger Stahlbau baut sehr viele Postverteilerzentren in ganz Österreich und tritt dabei nicht nur als Generalunternehmer, sondern auch als Vermieter auf. Die von uns angebotene Fläche ist in Wolfsberg strategisch der beste Platz für die Post“, erklärt Hans Leeb. Angeboten bekommen hat die Post auch andere Grundstücke, die geprüft wurden. Die unmittelbare Nähe zur Autobahn war mitunter ein Grund für die Standortwahl.