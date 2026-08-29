Warum das Oktoberfest kein Vorbild fürs Altausseer Bierzelt war

Josef Moser war bei sämtlichen Kiritog-Bierzelten seit dem ersten im Jahr 1961 mittendrin statt nur dabei. Für uns hat er auf die Anfänge des traditionsreichsten Zeltfests Österreichs zurückgeblickt.

Nur noch eine Woche, dann heißt es in Altaussee wieder: „Drei Tog gemma neama hoam.“ Von 5. bis 7. September lädt die Freiwillige Feuerwehr zum bereits 64. Mal zum legendären Kiritog-Bierzelt. Bis zu 20.000 Gäste stürmen das traditionsreichste Zeltfest Österreichs alljährlich und versetzen den kleinen Ort am See in Ausnahmezustand. Für die meisten Einheimischen ist es ein absoluter Pflichttermin.

Etwa für Josef Moser. Der 78-Jährige, den man in Altaussee nur als „Pep“ kennt, gehört quasi zum Inventar. Der Sohn des ersten Bierzelt-Chefs, Karl Moser, war bereits beim ersten Bierzelt im Jahr 1961 mittendrin statt nur dabei. „Da bin ich 13 Jahre alt gewesen und hab Glasl gewaschen“, erinnert er sich schmunzelnd. Seither hat er kein einziges der bislang 63 Feste – in den Coronajahren 2020 und 2021 musste sich die Tradition der Pandemie beugen – versäumt.

Wie alles begann

Wer tiefer in die Geschichte des Fests eintauchen möchte, ist bei ihm deshalb genau an der richtigen Adresse. Einen Kirtag habe es in Altaussee auch vor dem Bierzelt schon gegeben, mit Musik und Tanz in den Gasthäusern, erinnert sich Moser. Das sei aber mit der Zeit immer weniger geworden. Dann habe einer – „der Pucher Franz“ – die Idee gehabt, ein Bierzelt zu veranstalten. Ein Vorschlag, der für gut befunden wurde.

1 / 4 Der Aufbau ... © KLZ / Benedikt Karl

Inspiration holte man sich beim größten Volksfest der Welt, dem Oktoberfest. 1960 machten sich vier Altausseer auf nach München – und kehrten „entsetzlich enttäuscht“ wieder zurück. „Das Bier ist zwar gut gewesen, die Maß war aber schon damals irrsinnig teuer“, erzählt Moser. Auch das Essen habe enttäuscht, die „Ochsenbraterei“ etwa sei ihren Berichten nach schlichtweg „geschmacklos“ gewesen.

Das erste Bierzelt

Vom Plan, in Altaussee ein Bierzelt zu veranstalten, ließ man sich bei der Feuerwehr dadurch aber nicht abbringen. Es sollte jedoch gemütlicher und ehrlicher werden. Ein exakt solches fand im Jahr nach dem Oktoberfest-Besuch erstmalig statt – damals noch nicht am Fischererfeld, sondern auf dem sogenannten Mescht‘n-Anger.

Die Stangen für das Holzstangenzelt – bis heute eines der Markenzeichen der Veranstaltung – habe man sich von einer Feuerwehr in der Nachbargemeinde Bad Aussee ausgeborgt, so Moser. Insgesamt sei viel improvisiert worden, etwa bei den Grillhendln. Diese kommen heute vom Holzkohlegrill, anfangs arbeitete man mit Elektrogrillern. Für den Strom sei – nach Absprache mit dem Energieversorger – eine direkt über den Mescht‘n-Anger verlaufende Freileitung angezapft worden.

Standortwechsel

Schon das erste Fest sei „ein ziemlicher Erfolg“ gewesen, das zweite ein noch größerer. „Da ist sogar das Bier ausgegangen. Und weil sie im Gösser-Lager in Bad Aussee keines mehr gehabt haben, sind sie mit dem Puch-Haflinger zum nächsten Lager nach Stainach gefahren.“ Im dritten Jahr übersiedelte das Zelt auf das Fischererfeld, wo es bis heute seinen festen Platz hat.

Wir haben schönes Wetter gehabt, aber auch schlechtes, mit drei Tagen Regen, dass die Frauen mit den Stöckelschuhen im Matsch stecken geblieben sind. — Josef „Pep“ Moser

Am neuen Standort, so Moser, habe man im Lauf der Zeit jene Infrastruktur geschaffen, auf die man heute zurückgreifen kann – etwa einen fixen Wasseranschluss. Aber auch dort sei noch über Jahre hinweg Improvisationskunst gefragt gewesen. Später seien auch behördliche Auflagen gekommen, etwa zu Brandschutz und Statik. „Sie wollten uns vom Holzstangenzelt abbringen“, glaubt der Bierzeltveteran. „Wir haben uns da aber gewehrt.“

Sonne, Regen, Schnee

Wettertechnisch sei alles dabei gewesen, was man sich vorstellen könne. „Wir haben schönes Wetter gehabt, aber auch schlechtes, mit drei Tagen Regen, dass die Frauen mit den Stöckelschuhen im Matsch stecken geblieben sind.“ Auch von einer Schlammüberschwemmung sowie Schneefall – „zehn Zentimeter oben am Dach“ – sei man nicht verschont geblieben. Doch ob Sonne, Regen oder Schnee, für ihn sei das Zelt stets ein Fixtermin gewesen.

Nicht einmal während seines Präsenzdienstes 1968 in Salzburg – als das Bundesheer wegen des Prager Frühlings in Alarmbereitschaft war und er eigentlich den Garnisonsbereich nicht hätte verlassen dürfen – habe er das Fest ausfallen lassen. „Ich war beim Aufbau dabei, bin im Bierzeltausschuss gesessen, hab Glasl abgewaschen“, zählt er auf. Und auch heuer wird Moser – der „Pep“ – wieder beim Bierzelt anpacken. „Die Geschirrspülmaschinen, die putze ich heute noch.“