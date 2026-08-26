Traktorunfall: Zugmaschine stürzte im Mürztal Böschung hinab

Unfälle mit Traktoren sind oft besonders heikel: Bei einem aktuellen Vorfall im Mürztal konnte sich der Lenker zum Glück selbst retten.

Abspringen oder sitzenbleiben und festhalten? Manchmal passieren Unfälle mit Traktoren so rasch, dass man gar nicht groß die Wahl hat und im ersten Moment seinen Reflexen folgt. In der Stanz im Mürztal ist vergangenen Dienstag eine Zugmaschine älteren Modells von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung in den Wald gestürzt.

„Der Fahrer konnte sich unverletzt selbst retten, die Unfallursache ist unbekannt“, beschreibt die Freiwillige Feuerwehr Stanz, die mit zwei Fahrzeugen im Einsatz war, den Vorfall. Mittels Seilwinde hat man das Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt.

1 / 3 Einsatz der Feuerwehr Stanz an der Unfallstelle © FF Stanz

Apropos abspringen: Landwirtschaftsexperten empfehlen, sich auf dem Traktor unbedingt mit einem Beckengurt anzuschnallen. Beim Sturz sollte man sich am Lenkrad festhalten und nicht abspringen. Zu leicht könne man dabei unter Fahrzeug, Anhänger bzw. andere Gerätschaften geraten. Ausgenommen von dieser Empfehlung sind etwa alte oder historische Traktoren ohne jeglichen Überrollschutz und Kabine.