Irans Militär droht Exil-Medien: "Auf Zielliste aufgenommen"

Irans Streitkräfte haben mehrere persischsprachige Exilsender als mögliche Ziele von Angriffen ausgemacht. Militärsprecher Abolfazl Shekarchi nannte etwa den Sender BBC mit seinem persischsprachigen Programm, Iran International und Radio Farda, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Der General unterstellte den Medien, mit den Geheimdiensten in Israel und den USA verbunden zu sein. Wie genau solche Angriffe aussehen könnten, ließ der Militärsprecher offen.

© APA/AFP Medienfreiheit gibt es in der Islamischen Republik nicht