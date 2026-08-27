Trockenheit und Hagel setzten den Feldern im einzigen Hopfenanbaugebiet der Steiermark zu. Unterm Strich sind die Hopfenbauern aber positiv gestimmt.

In Leutschach an der Weinstraße fand dieser Tage wieder die traditionelle Hopfenlehrfahrt statt. Wie jedes Jahr fuhren die Teilnehmer dabei mit Oldtimer-Traktoren durch die Hopfenkulturen, um einen Ausblick auf die bevorstehende Ernte zu wagen. Diese dürfte in Summe geringer als im letzten Jahr ausfallen, da einige Felder von Trockenheit und Hagel betroffen waren. Die Qualität lässt aber Erfreuliches erwarten.

© Kowald Hopfenbauern-Obmann Richard Stelzl (r.) mit Brauunion-Vorstandsvorsitzendem Hans Böhm

110 Hektar Anbaufläche

Im einzigen Hopfenanbaugebiet der Steiermark bewirtschaften 13 Bauern rund um Obmann Richard Stelzl und Geschäftsführer Robert Jöbstl eine Fläche von 110 Hektar. Exklusiver Abnehmer ist die Brauunion Österreich. Der Leutschacher Hopfen wird in deren Bieren besonders wegen seines Aromas und der Herkunft geschätzt. Im Reininghaus Jahrgangs Pils wird ausschließlich Leutschacher Hopfen verwendet. Die Verkostung dieser Spezialität erfreute alle Teilnehmer. Darunter waren Brauunion-Vorstandsvorsitzender Hans Böhm und Landwirtschaftskammer-Bezirksobmann Christoph Zirngast.