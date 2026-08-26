Liezen: Pkw nach „Roadrunner“-Treffen aus dem Verkehr gezogen

Nach einem Treffen der „Roadrunner“-Szene geriet ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Liezen ins Visier der Polizei. Nun musste er seine Kennzeichentafeln abgeben.

Videos von seinen Fahrmanövern wurden einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Liezen am Mittwoch zum Verhängnis. Bereits vergangenen Samstag gingen bei der Polizei mehrere Hinweise zu einem Fahrzeugtreffen der „Roadrunner“-Szene auf einem Supermarktparkplatz in der Richard-Steinhuber-Straße in Liezen ein.

Laut Polizei wurde bei dem Treffen auch fleißig gefilmt, die Videos seien anschließend in sozialen Netzwerken verbreitet worden. Darauf sei auch ein schwarzer Pkw bei „Burnouts“ und weiteren szenetypischen Fahrmanövern zu sehen gewesen. Die Beamten nahmen anlässlich der Videos die Ermittlungen auf, um den Lenker auszuforschen. Am heutigen Mittwoch ging ihnen der 20-Jährige schließlich bei einer schwerpunktmäßigen Verkehrskontrolle ins Netz.

Mehrfach angezeigt

Die technische Überprüfung des Pkw durch einen Sachverständigen brachte laut Polizei einiges zutage: Mehrere leichte und schwere Mängel sowie Mängel mit Gefahr im Verzug wurden beanstandet. Zudem stellten die Sachverständigen auch eine Manipulation an der Abgasanlage fest. Der vorgeschriebene Katalysator sei ausgebaut und durch ein leeres Rohr ersetzt worden, was zu Fehlzündungen und erheblicher Lärmentwicklung führte.

Noch an Ort und Stelle nahmen die Beamten dem 20-Jährigen die Kennzeichentafeln und den Zulassungsschein ab. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz erstattet. Darüber hinaus laufen weitere Ermittlungen im Zusammenhang mit dem ausgestellten § 57a-Gutachten („Pickerl“) sowie wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, die im Rahmen der Fahrmanöver entstanden sein dürfte.