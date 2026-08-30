Nach dem schachspielenden Chamäleon kommt nun die Meise ins Spiel

Seit zwölf Jahren schreibt die in Kapfenberg aufgewachsene Kunsthistorikerin Bettina Messner Kurzgeschichten, Anekdoten und Romane. Nun begeistert sie mit ihrem neuen Werk „Ich habe eine Meise“.

Sie gab schon Gas, bremste sich zuvor ein, spielte Schach mit einem Chamäleon und wohnte bei den Zitronen. Bettina Messner, im Zivilberuf Kunsthistorikerin im Kulturamt der Stadt Graz, bekennt in ihrem neuen Buch „Ich habe eine Meise“, dass sie es wieder versteht ihre Leserschaft mit Anekdoten zu unterhalten.

Aufgewachsen ist die 58-Jährige in Kapfenberg. Nach der Matura am Borg Kindberg ging es für sie nicht gleich an die Uni, sondern Arbeit war angesagt. Nach acht Jahren erfüllte sie sich den Wunsch mit einem Selbsterhalterstipendium Kunstgeschichte und Kulturwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz zu studieren. Dieser blieb sie von 2003 bis 2015 auch als Lektorin erhalten.

Das siebente Buch

Nach der Obersteiermark wurde Graz privat und beruflich ihre Heimat. Doch nicht nur die Bildende Kunst bedeutet Messner viel, auch Schreiben wurde zu einem wichtigen Bestandteil ihres Lebens. Mittlerweile hat sie heuer ihr siebentes Buch veröffentlicht. Diesmal nimmt sie ihre Leserinnen und Leser in Form von Anekdoten mit auf ihre Reisen und in die Tierwelt.

„Ich habe eine Meise“ ist der bezeichnende Titel des 189 Seiten umfassenden Buches. Spannend ist, wie gut Messner ihre Umwelt beobachtet und dies auch gekonnt zu Papier bringt. Mit Wortwitz taucht sie ein in Reiseerlebnisse, lässt die Leserschaft an ihrer Art des Älterwerdens teilhaben und verrät auch, wie es ist, Geschichten zu schreiben.

Mit 46 Jahren veröffentlichte Bettina Messner ihren ersten Erzähltband „Senta bremst ein“ (2014), noch unter ihrem Pseudonym Senta Bremstein. Es folgten „Senta gibt Gas“ (2016) „Das schachspielende Chamäleon“ (2019). 2022 und 2025 kamen ihre Romane „Zufällig ich“ und „Zwei.Zwischen.Welten“ heraus. „Ich habe eine Meise“ ist – nach „Ich darf bei den Zitronen wohnen“ – ihr zweites Werk mit Anekdoten.