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Meta einigte sich in Social-Media-Prozess auf Vergleich

Meta hat im Streit über die Gefahren sozialer Medien für Kinder und Jugendliche mit zahlreichen US-Bundesstaaten einen Vergleich geschlossen. Im Rahmen der Einigung zahlt der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Bundesstaaten, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Zudem verpflichtet sich Meta zu landesweiten Änderungen für jugendliche Nutzer.

Konzern zahlt 16,68 Milliarden Dollar an klagende US-Bundesstaaten
© APA/dpa
Konzern zahlt 16,68 Milliarden Dollar an klagende US-Bundesstaaten
Justiz