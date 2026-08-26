Deutscher Karikaturist Hans Traxler 97-jährig gestorben

Der deutsche Zeichner, Maler und Autor Hans Traxler ist tot. Das gaben das Caricatura Museum Frankfurt und die Stadt im Namen der Familie des Künstlers bekannt. Hans Traxler starb demnach am Montag (24. August) im Alter von 97 Jahren in Frankfurt. Traxler gehörte zu den Mitbegründern der Satiremagazine "Pardon" und "Titanic". Traxler war Mitglied der Künstlergruppe der "Neuen Frankfurter Schule", von ihm in einer seiner bekanntesten Zeichnungen als fünf Elche dargestellt.

© APA/dpa Hans Traxler ist tot