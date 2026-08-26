PKK-Unterstützer in Vorarlberg zu 2,5 Jahren Haft verurteilt

Ein 61-Jähriger ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte gab im Prozess zu, über Jahre hinweg Geld für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) - laut Anklage mindestens 100.000 Euro - organisiert zu haben. Ebenso soll er weitere Sponsoren, Mitglieder und Kämpfer für die PKK angeworben haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, berichteten Vorarlberger Medien.

© APA/THEMENBILD Der Prozess gegen den 61-Jährigen wurde in Feldkrich verhandelt