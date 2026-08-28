82-jährige Kellnerin mit Wiesenmarkt-Bierdeckel geehrt

Für Rosi Kolar ist die Arbeit am Bleiburger Wiesenmarkt selbstverständlich. Nun wurde sie auf den kultigen Bierdeckeln verewigt.

Mit ihren 82 Jahren arbeitet die Kellnerin noch immer mit viel Freude, ist bei den Gästen bestens bekannt und gehört längst zum Inventar des Alten Brauhauses Breznik: Rosi Kolar.

Nun wurde ihr eine besondere Ehre zuteil. Beim Bleiburger Wiesenmarkt präsentiert Wiesenwirt und Musiker Stefan Breznik am Wiesenmarktfreitag den 25. Bierdeckel der beliebten Serie. Darauf zu sehen ist diesmal Rosi Kolar, und sie wird auch bei der Präsentation vor Ort sein. Eine Karikatur zeigt die 82-Jährige so, wie sie viele Gäste kennen: mitten bei ihrer Arbeit im Brauhaus.

Für Rosi Kolar ist die Arbeit im Alten Brauhaus auch mit 82 Jahren noch selbstverständlich. Seit vielen Jahren ist sie eine vertraute und beliebte Persönlichkeit. Viele Gäste kennen und schätzen ihre freundliche Art. „Ich werde schon jetzt von vielen Menschen angerufen, die mir gratulieren“, erzählt Kolar, die von ihrer plötzlichen Bekanntheit überrascht ist. Die Arbeit als Kellnerin mache ihr große Freude.

„Das ist eine ganz besondere Auszeichnung“, hebt Stefan Breznik hervor. Die Bierdeckel haben sich inzwischen zu begehrten Sammlerstücken entwickelt. Gerade beim Wiesenmarkt sei die Nachfrage groß. „Die Leute fragen danach und wollen die Bierdeckel mit nach Hause nehmen“, erzählt Breznik. Die Nachfrage reiche mittlerweile weit über Bleiburg hinaus. Alle 20.000 Bierdeckel seien sofort vergriffen, sagt der Gastronom. „Ich nehme nur originelle und herzliche Menschen aus der Region“, so Breznik, der auch Erfinder der Bierdeckel ist.

Der 25. Bierdeckel ist damit nicht nur eine Fortsetzung der erfolgreichen Serie, sondern auch eine besondere Würdigung für eine Frau, die mit ihrer Arbeit seit Jahren zum Alten Brauhaus und zum gesellschaftlichen Leben in Bleiburg/Pliberk gehört