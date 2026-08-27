Haris Tabakovic: Im zweiten Versuch fand Salzburg seinen Führungsspieler

Haris Tabakovic schoss Salzburg mit seinem Dreierpack vor zwei Wochen ins Europa-League-Playoff. Dort wartet am Donnerstag im Rückspiel Mjällby.

Vor Jahren verzauberten noch die Salzburger die internationale Fußballbühne, machten Österreich zu einem Fixpunkt im Europacup und sorgten für magische Nächte unter Flutlicht. Diese Rolle nahm spätestens mit dem märchenhaften Abend auf der Gugl der LASK ein, dem gegen Celtic tatsächlich das „Wunder von Linz“ gelang. Es sind Momente, nach denen sich in der Mozartstadt so viele sehnen. Seit drei Saisonen wird prophezeit, dass der Dominator vergangener Jahre wieder zurückkehrt auf den rot-weiß-roten Fußballthron – bisher ohne Erfolg.

Zu jung, zu unerfahren, zu planlos wirkten nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern auch die Verantwortlichen der Bullen in der jüngeren Vergangenheit. Genau das soll sich mit neuen Gesichtern auf allen Ebenen ändern, vor allem auch in der Kabine. Und genau dafür sicherten sich die Bullen im Sommer die Dienste von Haris Tabakovic. Der Bosnier soll ein entscheidendes Puzzlestück sein, um zu alter Stärke zu finden. Ein erfahrener Leistungsträger, der die größtenteils junge Bullentruppe anführt und mit Toren zum Erfolg schießt. Bisher gelang das dem 32-Jährigen auch eindrucksvoll – zuletzt mit seinen vier Toren in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen Pafos.

Tabakovic als Leithammel

Der Routinier ist zwar kein Nachwuchstalent mehr und auch keine Transferaktie, die in der Mozartstadt ausgebildet werden soll. Doch bekam Salzburg mit ihm wieder ein Gesicht und einen wichtigen Führungsspieler. Was vor eineinhalb Jahren mit der Verpflichtung von Karim Onisiwo glücklos versucht wurde, gelang nun mit Tabakovic als Anführer. Und diese Rolle nimmt er auch an. „Mit knapp über 30 bist du mittlerweile fast überall der Routinier. Das hab ich auch in Gladbach gemerkt. Da war ich der Zweitälteste. Wir haben eine Zeit im Fußball, wo die Jugend sehr forciert wird. Ich glaube, dass Red Bull Salzburg aber auch ein Statement gesetzt hat, mit mir einen Ü30-Spieler zu holen“, sagte er, angesprochen auf seine Rolle bei den Mozartstädtern. „Wenn die Jungen einen Rat brauchen, bin ich da. Aber schlussendlich geht es nicht um jung oder alt, es geht immer um Performance. Und die muss ich auf den Platz bringen.“

Auf den Platz bringen müssen es am Donnerstag auch seine, zumeist jüngeren, Teamkollegen. Gegen den schwedischen Klub Mjällby geht es im Play-off um den Aufstieg in die Ligaphase der Europa League – der Mindestanspruch im Hause Red Bull. Der 1:0-Sieg in Schweden soll ein wichtiger Grundstein für den Aufstieg sein. Ausruhen möchten sich die Bullen darauf aber keinesfalls. „Es wird eine schwierige Aufgabe. Wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen. Diese Haltung ist ganz wichtig“, sagte Trainer Danny Röhl, der an die dritte Qualifikationsrunde erinnerte. „Wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Pafos-Spiel, wie schwer man es sich machen kann.“ Sollte es auch gegen Mjällby noch einmal eng werden, können sich die Salzburger aber mit Sicherheit wieder auf einen verlassen: Haris Tabakovic.