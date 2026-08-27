33 Hitzetage in Villach: Diskussion um zu wenig Grün

33 Hitzetage bis Anfang August und laut Greenpeace nur 26,3 Prozent Grün im Stadtzentrum: Erde und Grüne fordern mehr Entsiegelung. Die Stadt hält dagegen.

Wie gut ist Villach auf immer heißere Sommer vorbereitet? Eine aktuelle Analyse der Umweltschutzorganisation Greenpeace sorgt in der Stadtpolitik erneut für Diskussionen. Bis 1. August wurden in Villach bereits 33 Hitzetage mit Temperaturen von mindestens 30 Grad gezählt. Gleichzeitig weist Greenpeace für das untersuchte Stadtzentrum einen Grünanteil von lediglich 26,3 Prozent aus. Villach wird damit einer „hohen Hitzebelastung“ zugeordnet. Beim Grünanteil landet Villach auf Platz 66 von 80 untersuchten Städten.

Grünanteil nicht neu erhoben

Die 26,3 Prozent sind allerdings kein neues Messergebnis aus diesem Sommer. Der Grünanteil stammt aus einer bereits im Juni veröffentlichten Satellitendatenanalyse von Greenpeace. Für die aktuelle Untersuchung wurde dieser Wert mit der Zahl der Hitzetage bis Anfang August verknüpft.

Das ist insofern relevant, als jüngere Villacher Begrünungsprojekte in der Auswertung noch nicht berücksichtigt worden sind. Bereits im Juni hatte die Stadt die Greenpeace-Datengrundlage deshalb kritisiert: „Wesentliche Villacher Klimaprojekte fehlen in der vorliegenden Greenpeace-Studie“, sagte Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) damals.

Aus Sicht der Nachhaltigkeitsreferentin spiegle die Untersuchung daher „nicht das aktuelle Bild“ wider. Die Stadt verweist zudem auf eigene Maßnahmen: So wurden seit 2021 nach ihren Angaben im gesamten Stadtgebiet rund 1300 Bäume gepflanzt.

Verantwortung Erde fordert „Naturstadtgarantie“

Für Verantwortung Erde reichen die bisherigen Maßnahmen dennoch nicht aus. Fraktionsobmann Gerald Dobernig verweist darauf, dass die von der Stadt kommunizierten 79 Prozent Grünanteil das gesamte Gemeindegebiet einschließlich Dobratsch und Seen umfassen, während Greenpeace gezielt dicht verbaute Stadtbereiche untersuche: „Wir wünschen uns einen ehrlichen Umgang damit, wie wenig Grün es in unserem Stadtzentrum gibt“, sagt Dobernig. Er kritisiert zudem, dass angekündigte Maßnahmen nicht umgesetzt worden seien. Unter anderem sollte nach Angaben von Verantwortung Erde Asphalt vor dem Congress Center aufgebrochen und begrünt werden.

Die Partei fordert deshalb eine „Naturstadtgarantie“: Bestehendes Grün soll erhalten bleiben. Wird in einem Stadtteil neu betoniert oder asphaltiert, soll dort mindestens ebenso viel Fläche entsiegelt und begrünt werden.

Grüne fordern stärkere Hitzevorsorge

Auch die Villacher Grünen sehen die 33 Hitzetage als Warnsignal. „Natürlich kann Villach die globale Erderhitzung nicht alleine stoppen. Aber wir haben sehr wohl Einfluss darauf, wie unsere Stadt mit den Folgen umgeht“, sagt Gemeinderätin Karin Herkner.

Herkner fordert, Klimawandelanpassung stärker zum Bestandteil der Stadtplanung zu machen. Bei neuen Projekten müsse berücksichtigt werden, wie sie sich auf Hitze, Wasser und Grünraum auswirken.

33 Hitzetage als neuer Faktor

Neu an der aktuellen Greenpeace-Auswertung ist damit vor allem der Blick auf die Hitzeentwicklung dieses Sommers. 33 Hitzetage wurden in Villach bereits bis 1. August registriert. Die Diskussion darüber, ob es im dicht verbauten Stadtzentrum genügend Grün gibt, ist hingegen nicht neu.