Goldplatzl verbindet steirische Jausenkultur mit pflanzlichen Zutaten

Die Brettljause bleibt, nur das Schwein darf diesmal zuschauen: Die Geschwister Wiesenhofer übersetzen am Goldplatzl steirische Jausenklassiker ins Pflanzliche.

Ein Buschenschank ohne Speck ist in der Steiermark ungefähr so leicht vorstellbar wie eine Brettljause ohne Brett. Oder ein Stammtisch ohne Meinung. Am Sonntagsberg bei Bad Waltersdorf wird trotzdem genau daran gearbeitet. Wobei: streng juristisch ist das Goldplatzl gar kein Buschenschank. Das Gesetz wäre mit selbst erzeugtem Wein, kalten Speisen und bäuerlichem Herkommen deutlich strenger. Stephan Wiesenhofer nennt seinen Betrieb deshalb einen pflanzlichen Bio-Heurigen. Vom Gefühl her aber ist alles da: Aussicht, Jause, Wein, Gemütlichkeit. Nur das Schwein hat frei.

Video – Zu Gast im Goldplatzl

Gemeinsam mit seinem Bruder Matthias gründete Wiesenhofer Goldblatt, eine pflanzliche Bio-Manufaktur. Begonnen wurde mit acht veganen Aufstrichen, inzwischen ist daraus eine kleine Parallelwelt der österreichischen Jausenkultur geworden. Bratlfett, Wurst, Karree, Pasteten: Dinge also, bei denen normalerweise bereits der Name nach Stall klingt. Wiesenhofers entscheidende Frage war dabei erfreulich unideologisch: Warum sollte das eigentlich nur mit Fleisch funktionieren?

© Stefan Pajman Feiner Wurstsalat.

Das Ergebnis liegt heute auf dem Brett. Das Karree entsteht aus österreichischen Bio-Sojabohnen, wird gebeizt, über Buchenholz geräuchert und braucht von der Bohne bis zum fertigen Produkt rund vier Wochen. Der Wurstsalat kommt mit Seitanwurst daher. Beim Beet Tatar übernimmt vier Monate gewachsene österreichische Rote Rübe den Job des Rindes, dazu kommen Avocado, Zitronenmayo und Kapern. Auf der aktuellen Karte stehen außerdem Cavolo Tonnato aus Kohlrabi, Bratwürstl, Käferbohnen und eine Brettljause mit pflanzlichem Karree, Würsten, Käsealternativen und Aufstrichen. Die klassische Jausenplatte wurde hier nicht abgeschafft, sondern neu besetzt.

Das funktioniert vor allem deshalb, weil Wiesenhofer nicht versucht, aus einer Bohne mit Gewalt ein Schwein zu machen. „Wir verwenden im Endeffekt die gleichen Kräuter und Gewürze wie beim tierischen Produkt und tauschen oft nur die Basis aus“, sagt er. Pilze statt Fleisch, Weizen statt Wurst, Hülsenfrüchte statt Karree. Entscheidend sind ohnehin jene Dinge, die eine Jause geschmacklich zur Jause machen: Rauch, Röstaromen, Säure, Würze, Fett. Beim Bratlfett etwa werden Zwiebeln, Haferflocken, Kräuter und Gewürze kräftig geröstet, ehe Kokosfett dazukommt. Der Schweinsbraten fehlt. Sein geschmacklicher Schatten sitzt trotzdem mit am Tisch.

© Stefan Pajman Beet tatar: Tartar von vier Monate gewachsener österreichischer Ronen.

Und genau darin liegt vielleicht der spannendste Punkt des Konzepts. Pflanzliche Küche muss Tradition nicht zwangsläufig durch Quinoa ersetzen. Sie kann vielmehr herausfinden, warum ein vertrautes Gericht überhaupt so schmeckt, wie es schmeckt. Beim Bratl sind es eben nicht ausschließlich die zwei Ohren und der Ringelschwanz. Es sind Röstaromen, Knoblauch, Majoran, Kümmel, Fett und Zeit. Wer diese Mechanik versteht, kann sie auch mit Haferflocken nachbauen.

Missionieren möchte Wiesenhofer trotzdem niemanden. Seine Karte sei bewusst „barrierefrei“ geschrieben. Da steht Wurstsalat, Karreebrot oder Bratlfett und nicht „fermentierte Proteinstruktur auf Hülsenfruchtbasis mit Rauchkomponente“. Man soll wissen, was ungefähr kommt, und nicht zuerst Ernährungswissenschaft studieren müssen. Manche Gäste überlesen laut Wiesenhofer sogar, dass alles pflanzlich ist – und merken es erst am Ende. Für ihn eher Kompliment als Kommunikationspanne.

© Stefan Pajman Goldblatt Karreebrot: Zart geräuchertes No. 1 Soja Karree.

Dass die Idee mehr als eine kulinarische Randgruppenübung ist, zeigen auch die Anfahrtswege. Nur rund fünf Prozent der Gäste kämen aus der unmittelbaren Region, erzählt Wiesenhofer. Viele reisen aus Graz oder Wien an, andere aus Kärnten, Salzburg, Tirol oder Vorarlberg. Im fünften Sommer ist das Goldplatzl bis 13. September geöffnet. Goldblatt-Produkte stehen inzwischen zudem etwa bei Frankowitsch in Graz im Regal beziehungsweise auf dem Brötchen.

Natürlich gibt es Gegenwind. Allerdings vorwiegend dort, wo bekanntlich besonders viel heiße Luft produziert wird: im Internet. Vor Ort seien selbst Skeptiker nach dem Essen meist erstaunlich entspannt. Vielleicht, weil eine gute Jause immer noch das stärkere Argument ist als eine Kommentarspalte.

Und so zeigt das Goldplatzl ganz nebenbei, wie pflanzliche Küche in der Steiermark funktionieren kann: nicht gegen die Tradition, sondern mit ihren Werkzeugen. Räuchern, rösten, würzen, einlegen, marinieren. Dazu Bohnen, Pilze, Getreide, Gemüse – Dinge also, die hier ohnehin wachsen. Die Brettljause muss dafür nicht neu erfunden werden. Man muss nur akzeptieren, dass auf einem Brett ziemlich viel Platz ist. Sogar für eine Jause, bei der vorher nichts gegrunzt hat.