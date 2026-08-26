Verantwortungsvolle Politik muss nicht populär sein

Die FP-VP-Regierung des Landes Steiermark will die ORF-Landesabgabe nun doch nicht schon 2027 abschaffen. Damit beweist das Duo Kunasek/Khom Sinn für die Realität.

Es gibt zwei Sprüche aus der Welt der Politik, die für alle Zeiten gültig sind. Der eine betont die „normative Kraft des Faktischen“, der andere die Weisheit, dass „Politik das Bohren dicker Bretter“ sei. Zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten machten diese Redewendungen populär. Im ersten Fall der ÖVP-Verteidigungsminister Robert Lichal (1932-2024), im zweiten Fall der Vater der Soziologie Max Weber (1824-1920), wobei Webers Originalzitat lautet: „Politik ist ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.“

Wenn sich in der steirischen Landesregierung nun die Auffassung breit macht, dass eine Abschaffung der ORF-Landesabgabe mit Anfang 2027 einfach nicht machbar ist, weil man bei der derzeitigen Budgetlage auf diese 30 Millionen nicht verzichten kann, dann wäre das ein Akt der Vernunft, der beiden oben genannten Maximen Rechnung trägt. Es gehörte schon Unfairness dazu, dem FP-Landeshauptmann Mario Kunasek deshalb den Bruch eines Wahlversprechens vorzuhalten. Die Politik muss sich den Fakten beugen und auch zugeben, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand (aus harten Brettern) kann. Mit dem Verzicht hätte man 30 Millionen für das Kultur- und Sportbudget verloren. Diese hätte man zum größten Teil kompensieren müssen, um nicht den Teilzusammenbruch zumindest des Kulturbereichs zu riskieren. Man könnte Kunasek höchstens vorhalten, dass sein Wahlversprechen etwas zu leichtfertig war.

Diese Abgabe beträgt im Monat 4,70 Euro und wird mit der ORF-Haushaltsabgabe eingehoben. Dass diese in anderen Bundesländern abgeschafft worden ist (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg) macht die Steirerinnen und Steirer dem Anschein nach tatsächlich zu Verlierern: Andere Länder konnten sich die Abschaffung sehr wohl leisten. Wenn man die Sache weiterdenkt, werden die Steirer aber etwas gewinnen. Die Absicherung von Kultur- und Sportförderung garantiert nicht nur Arbeitsplätze, sondern erweist der Gesellschaft einen Dienst, der kaum zu beziffern ist.

Dass andere Länder es schaffen, auf diese Beiträge zu verzichten, ist ein anderes Thema. Aber solange das Budget die Abschaffung einfach nicht hergibt, ist es ein Akt der Vernunft, die Abschaffung zumindest einmal zu verschieben. Es ist legitim, für 2028 einen neuen Anlauf zu starten. Dass Kunasek ein Wahlversprechen einlösen möchte, ist verständlich. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht fällt jemandem bis nächsten Sommer ein, wie das Dilemma zu lösen ist. Politik bedeutet ja nicht, die Existenz der dicken Bretter hinzunehmen, Politik bedeutet, weiterzubohren.