Weniger Asphalt, mehr Grün: Oststeirische Gemeinde gewinnt Preis

Innovative Verkehrsprojekte in Neudau, Leoben und Liezen wurden mit dem VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet. Warum sie ein Vorbild für andere Kommunen sein können.

Die neue Ortsdurchfahrt von Neudau hatte im letzten Winter zunächst noch für Negativschlagzeilen gesorgt. Der asbesthaltige Streusplitt auf der Oberfläche ist mittlerweile längst entsorgt, jetzt darf sich die Marktgemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld über eine Auszeichnung freuen. Die Neugestaltung des Ortszentrums wurde mit dem VCÖ-Mobilitätspreis gewürdigt – der Verkehrsclub Österreich vergibt diesen Preis jährlich gemeinsam mit dem Land Steiermark und den ÖBB für innovative und nachhaltige Projekte. Aus 53 Einreichungen wurden heuer vier mit einem Preis bedacht.

Vor zwei Jahren war die Gemeinde an der Lafnitz von einem 180-jährlichen Hochwasser schwer getroffen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte man mit der „klimaangepassten“ Umgestaltung der Ortsdurchfahrt schon längst begonnen. Rund 5500 Quadratmeter Fläche wurden entsiegelt und begrünt, 73 Bäume und 110 Stauden zusätzlich gepflanzt. Die Begrünung nach dem „Schwammstadt-Prinzip“ soll Oberflächenwasser länger speichern und zeitverzögert abgeben. Wenn diese Maßnahme bei Extremereignissen wie 2024 auch nur wenig helfen mag, Ortsbild und Lebensqualität wertet sie massiv auf.

© Gemeinde Neudau Hier noch als Rendering: Die Begrünung des Nedauer Zentrums

Fördertöpfe wurden angezapft

In Neudau wurden auch die Bürger in einem über dreieinhalb Jahre dauernden Prozess in die Planung miteinbezogen. „Von Anfang an stand fest: Wir wollen etwas dagegen tun, dass alle mit dem Auto fahren“, erklärt Johann Rauer, dessen Planungsbüro das Projekt abwickelte. Also lag der Fokus auf dem Radverkehr und Fußgänger, der dafür notwendige Platz wurde unter anderem durch eine Verengung der Landesstraße im Ortsgebiet geschaffen. Durch das Anzapfen diverser Fördertöpfe – von der Radoffensive des Landes bis hin zur Entsiegelungsförderung der EU – konnten die Gesamtkosten von 3,9 Millionen Euro deutlich gedrückt werden. Ende Mai wurde das bereits 2016 gestartete Projekt feierlich eröffnet.

Barrierefreie Mobilität Das Grazer Ingenieurbüro Triagonal GmbH wurde für sein Forschungsprojekt zu barrierefreier Mobilität ausgezeichnet. Darin geht es vor allem darum, Carsharing und Mikro-ÖV in den Gemeinden so aufzusetzen, dass die Angebote auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen genutzt werden können.

Liezen: Tempo 30 auf fast allen Gemeindestraßen

Wer an Liezen denkt, dem fällt zuerst die B 320 ein, die die Bezirkshauptstadt durchschneidet. Während es für diese oft überlastete Verkehrsachse in absehbarer Zeit keine Lösung gibt, wurde auf den Gemeindestraßen das Tempo gedrosselt. Seit August 2025 gilt in Liezen großflächig Tempo 30 – „nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss“, wie Bügermeisterin Andrea Heinrich (SPÖ) betont. Die Rückmeldungen seien nach einem Jahr durchwegs positiv, viele Bürger würden bei ihr um weitere Maßnahmen wie Bodenschwellen und Markierungen vorstellig werden.

© Stadtgemeinde Liezen In Liezen gilt seit dem Vorjahr Tempo 30 abseits der Vorrangstraßen

Leoben: Rufbusse sind mit dem Klimaticket nutzbar

Leoben hat neben seinen regelmäßigen regionalen Busverbindungen auch ein System von Rufbussen eingeführt, die nur bei entsprechender Nachfrage rollen. Das Besondere daran: Weil die Stadtwerke diese offiziell als Linien führen, können sie mit dem Klimaticket und allen anderen Karten des steirischen Verkehrsverbunds genutzt werden. Das Angebot werde vor allem von Bewohnerinnen und Bewohnern von Seniorenheimen gut angenommen, sagt Betriebsleiter Michael Braunsberger. Ergänzt wird das vielfältige Leobener Mobilitätsangebot durch 40 Elektrofahrräder, 80 E-Scooter, sechs E-Lastenräder und sieben Carsharing-Autos.

Die VCÖ-Mobilitätspreise wurden am Mittwoch von Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ), ÖBB-Regionalmanager Peter Wallis und VCÖ-Experte Michael Schwendinger übergeben.