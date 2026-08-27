Energiebonus soll Mittelkärntner Gemeinden entlasten

Etwa 50.000 Euro an Landesförderungen fließen für energieeffiziente Projekte in die St. Veiter und Feldkirchner Gemeinden.

Der Kommunale Energieeffizienzbonus wurde im vergangenen Jahr auf Initiative von Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ins Leben gerufen und heuer neu aufgestellt. Die Landesförderung unterstützt dabei Gemeinden bei Investitionen in die Energie- und Mobilitätswende.

„Die Förderung wird von den Gemeinden sehr gut angenommen. Wir schaffen damit wertvolle Anreize und ermöglichen so auch in Zeiten knapper Gemeindebudgets wichtige Investitionen. Das bringt spürbaren Schwung in die kommunale Energiewende und entlastet gleichzeitig unsere Gemeinden. Wir stellen für den Kommunalen Energieeffizienzbonus kärntenweit bisher 400.000 Euro zur Verfügung“, sagt Schuschnig.

© Markus Traussnig Landesrat Schuschnig

Auch Gemeinden aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen profitieren von der Förderung. Rund 50.000 Euro an Landesmitteln fließen in Summe in energieeffiziente Vorhaben. Diese reichen von der Anschaffung moderner Elektrogeräte über Investitionen in nachhaltige Mobilitätsprojekte bis hin zu größeren Vorhaben – etwa zur Reduktion des Energieverbrauchs in kommunalen Gebäuden. So werden unter anderem eine neue Radabstellanlage in der Stadtgemeinde Althofen sowie die Umrüstung der Beleuchtung in der Sporthalle Feldkirchen auf nachhaltige LED-Technologie unterstützt.

„Insgesamt löst der Kommunale Energieeffizienzbonus in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen Investitionen in Höhe von 190.000 Euro aus. Das ist ein wichtiger Impuls, nicht nur für die Energiewende in den Gemeinden, sondern auch für die regionale Wirtschaft“, meint Schuschnig abschließend.