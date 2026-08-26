Im Ausseerland startet bald die erste steirische Kulturdrehscheibe

Region nimmt damit Vorreiterrolle ein. Finanziert wird die in der Kulturstrategie 2030 des Landes verankerte Servicestelle teils aus Restmitteln der Kulturhauptstadt.

Die zerteilte zartrosa Riesenplätte, eine Kulturhauptstadt-Skulptur, über die in Bad Aussee wohl bis heute viele rätseln

Rund eindreiviertel Jahre ist es mittlerweile her, dass das Salzkammergut europäische Kulturhauptstadt war. Das Großprojekt war nicht unumstritten, speziell im Ausseerland wurden auch viele kritische Stimmen laut. Es habe der heimischen Kulturarbeit sogar geschadet, meinte mit Hans Simentschitsch etwa ein Kulturschaffender aus der Region (wir berichteten).

Das Gegenteil bewirken, nämlich die regionale Kultur stärken, soll im Ausseerland ein Kulturbüro. Das wurde bereits im April des Vorjahrs bekannt, nun steht dessen Start unmittelbar bevor. Das Paradoxe daran: Finanziert werden soll es vor allem aus übriggebliebenen Mitteln des Kulturhauptstadt-Budgets, konkret aus Geldern, die als Reserve eingeplant waren, letztendlich aber nicht gebraucht wurden.

Vorreiter in der Steiermark

Das Büro mit Sitz in Bad Aussee soll die steiermarkweit erste der in der „Kulturstrategie 2030“ des Landes vorgesehenen Kulturdrehscheiben sein. Das Ausseerland wird damit zur Vorreiterregion. Die Kulturdrehscheibe soll Schnittstelle zwischen Kunstschaffenden einerseits, Publikum, Politik, Tourismus, Wirtschaft und Medien andererseits, für erstere außerdem Anlaufstelle bei Fragen zu Themen wie etwa Förderungen sein.

© Martin Huber „Wir wollen noch im September starten“, sagt Grundlsees Bürgermeister Franz Steinegger

Projektträger ist wie bei der offiziellen Kulturhauptstadt-Nachfolgeorganisation „Aufbruch, Salzkammergut!“ die Genossenschaft Otelo aus Vorchdorf. Die Kulturdrehscheibe sei aber ein operativ eigenverantwortlicher Standort der vier ehemaligen steirischen Kulturhauptstadtgemeinden Bad Mitterndorf, Bad Aussee, Altaussee und Grundlsee, betont der Bürgermeister letzterer, Franz Steinegger.

Start noch im September

Aktuell läuft die Ausschreibung für eine Vollzeitstelle mit 40 oder zwei Teilzeitstellen mit je 20 Stunden. Obwohl die Frist in Kürze endet und bereits etliche Bewerbungen vorliegen, lädt Steinegger Kurzentschlossene ein, sich gerne noch bis 31. August zu bewerben. Die Drehscheibe soll direkt im Anschluss ihre Tätigkeit aufnehmen. „Wir wollen definitiv noch im September starten“, so der Grundlseer Bürgermeister.

Es ist sicher kein Nachteil, wenn man aus dem Ausseerland ist, aber gspürige Leute gibt es überall. — Grundlsees Bürgermeister Franz Steinegger zur Stellenausschreibung

Davor gilt es aber noch, den oder die richtigen Mitarbeiter zu finden. Gesucht werden engagierte Persönlichkeiten mit starker Verankerung im Kulturbereich und Organisationstalent sowie Gespür für die Besonderheiten der Region. Schränkt letzterer Punkt des Anforderungsprofils den Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten nicht auf Personen aus der Region ein? „Es ist sicher kein Nachteil, wenn man aus dem Ausseerland ist“, sagt Steinegger, „aber gspürige Leute gibt es überall.“

Was sagen die Kritiker?

© Harald Steiner Ein grundsätzliches Daumen-hoch mit einem Aber, so könnte man den Standpunkt von Hans Fuchs zusammenfassen

Wie stehen Kulturhauptstadt-Kritiker zu diesem Nachhall des von ihnen ungeliebten Projekts? Vom Ausseer Hans Fuchs, der für ServusTV eine kritische Dokumentation gedreht hat, kommt grundsätzlich ein Daumen-hoch. Für die hiesige Kulturszene wäre eine solche Anlauf- und Servicestelle grundsätzlich wichtig, sagt er. Wieso der Projektträger in Vorchdorf sitze und „aus dem Dunstkreis der Kulturhauptstadt kommt“, sei ihm aber unerklärlich. Hinsichtlich der Personalentscheidung hoffe er, dass nicht wieder eine Person, die die Region nicht kennt, ausgewählt wird.