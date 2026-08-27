Kärntner Musiker nun Botschafter für Schuhmarke

Der bekannte Kärntner Sänger und Songwriter Peter Karpf wurde Markenbotschafter für die Schuhmanufaktur Woody. Am 30. August spielt er in Klagenfurt.

„Wir sind stolz und es ist für uns eine Auszeichnung für Woody tätig zu sein“, erzählt Peter Karpf. Er und seine fünf Bandkollegen sind ab jetzt Markenbotschafter für die Sittersdorfer Schuhmanufaktur, die international tätig ist.

Juniorchef Sandro Piroutz: „Wir freuen uns auf die Kooperation.“ Wie kam es dazu? Karpf: „Wir hatten im Juli ein Konzert in Griffen. Im Anschluss kamen wir mit Igor Ogris vom Lokal ‚Zommstehn‘ in Klagenfurt ins Gespräch. Daraufhin wurden wir angefragt, ob wir uns vorstellen könnten, ein Club-Konzert zu spielen.“ Durch Ogris wurde auch der Kontakt mit dem Unternehmen hergestellt – denn auch er trage Woody-Schuhe.

„Anschließend kam es bei der Firma Woody zu einem persönlichen Treffen – auch mit dem Seniorchef. Und dort wurde dann die Vereinbarung getroffen“, erzählt Karpf und weiter: „Wir werden die Woody-Schuhe, die aus der Kollektion von Vivienne Westwood stammen, sehr gerne bei unseren Auftritten tragen.“ Voraussichtlich im Juni des nächsten Jahres sei auch ein Konzert im Unternehmen geplant.

Zuvor gibt es aber am 30. August ein spezielles Konzertereignis im Klagenfurter „Zommstehn“. Am Sonntagabend öffnet Igor Ogris sein Lokal für Peter Karpf & Band. In diesem Rahmen wird der bekannte Kärntner Sänger und Songwriter sein aktuelles Programm präsentieren. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Tickets unter: 0664 111 65 55, Preis: 30 Euro (Begrüßungsgetränk inklusive).

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