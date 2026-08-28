Hirsch bringt neues Armband aus dem 3D-Drucker

Das Traditionsunternehmen aus Klagenfurt erweitert seine Produktpalette um ein 3D-gedrucktes Uhrenarmband. Eine weitere Alternative zum klassischen Lederarmband, die den Zeitgeist trifft.

Diesmal ist es nicht gefertigt, sondern konstruiert: „Breath“, also Atem, heißt das neue Uhrenarmband aus dem 3D-Drucker, mit dem Hirsch Armbänder aus Klagenfurt seine Produktpalette erweitert.

„Die dreidimensionale Struktur des Armbandes wäre mit klassischen Fertigungsmethoden, also auch mit einem Spritzgussverfahren, nicht realisierbar gewesen“, sagt Geschäftsführer Matthäus Hirsch.

Matthäus Hirsch beschreibt „Breath“ auf Youtube

Das Breath-Armband ist ultraleicht, atmungsaktiv, flexibel, wasserfest und schnelltrocknend. Es eignet sich daher im Alltag ebenso wie bei Sport und Bewegung, wo man schnell ins Schwitzen gerät. High-Tech kombiniert mit Flexibilität und Widerstandsfähigkeit – das trifft exakt den Zeitgeist.

Elastisch, aber formstabil

Zunächst ist Breath in zwei Varianten und zwei Größen zu haben: in Schwarz und in Weiß, wobei letztere bei Dunkelheit fluoreszieren; und in einer Breite von 20 bzw. 22 Millimetern. Als Material werden sogenannte Elastomere verwendet – formfeste, aber elastisch verformbare Kunststoffe, die nach einer Zug- oder Druckbelastung immer wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Ansonsten finden Elastomere Verwendung als Material für Reifen, Gummibänder oder Dichtungsringe, was ihrem Einsatz als Bänder auch in der Luxusuhrenindustrie keinen Abbruch tut. Matthäus Hirsch spricht von einer „technologischen Evolution“ und sagt: „Handwerk bleibt. Aber wir denken es weiter.“

© Hirsch Geschäftsführer-Duo Matthäus und Nikolaus Hirsch. „Handwerk bleibt. Wir denken es weiter“

96 Prozent Exportanteil

Für ihre Uhrenarmbänder aus Leder ist die Manufaktur Hirsch international bekannt. Der Exportanteil beträgt 96 Prozent. Beliefert werden Juweliere und Uhrmacher in 80 Ländern, natürlich auch die Schweizer Luxusuhrenindustrie. Über einen eigenen Web-Shop und auf Online-Marktplätzen verkauft Hirsch auch direkt an die Endkunden. Zunächst sind die atmenden Bänder nur über den Web-Shop zu haben. Der Preis beträgt 99 Euro. 2027 soll der Vertrieb verbreitert werden. Produziert wird „just in time“, also direkt nach Auftrag. Stückzahlen könne man noch nicht abschätzen, heißt es von Hirsch. Aber aktuell zur Markteinführung seien Interesse und Nachfrage bemerkenswert hoch.

1 / 6 Breath-Armband in verschiedenen Einsatzmöglichkeiten © Hirsch

Breath ist nun eine weitere „tierfreie“ Alternative aus dem Hause Hirsch für das Handgelenk. Längst haben sich die Performance-Kollektion – aus einem Hybrid aus Leder und Kautschuk – und auch die Hirsch-Naturtechnologie am Markt etabliert, mit der es Nikolaus und Matthäus Hirsch geschafft haben, Materialien natürlichen Ursprungs wie Blätter, Rosenblätter, Weinblätter, Stein oder Birke verarbeitbar zu machen. Generell bezeichnen die Brüder das Armband als das „Kleid der Uhr“.