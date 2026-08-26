Stocker und Merz: Zwei Kanzler mit dem Rücken zur Wand

Am Donnerstag trifft Kanzler Stocker seinen Amtskollegen Merz in Berlin. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein und haben trotzdem sehr ähnliche Probleme.

Das liebe Geld steht im Mittelpunkt, wenn Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Donnerstag nach Berlin reist. Friedrich Merz, der deutsche Regierungschef, lädt zum Austausch der EU-Nettozahler über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2028–2034. Dieser legt die Obergrenze für die Ausgaben der EU fest und muss in den kommenden Monaten zwischen den 27 Mitgliedstaaten verhandelt werden. In Berlin mit dabei sind die Regierungschefs von Dänemark, Finnland und den Niederlanden. Dieser Gruppe geht es um eine spürbare Reduktion des EU-Budgets von derzeit zwei Billionen Euro, wie es die Kommission vorschlägt, auf 1,6 Billionen.

Doch die Sorge um das Geld ist nicht das Einzige, was Stocker und Merz verbindet. Beide christdemokratischen Kanzler stehen an der Spitze zweier komplizierter Dreierkoalitionen – von ÖVP, SPÖ und Neos in Wien sowie von CDU, CSU und SPD in Berlin. Beide stehen unter dem Druck unterirdischer Zustimmungswerte. Und da wie dort fürchten sich die Menschen und Unternehmen vor einer ungewissen und womöglich ärmeren Zukunft, was der hart rechten FPÖ in Österreich und der rechtsextremen AfD Flügel verleiht.

„Österreich hat eine Regierungskrise, Deutschland erlebt eine Staatskrise“

Allerdings gibt es auch markante Unterschiede. Die offensichtlichsten betreffen die Persönlichkeit der Protagonisten. Zwar haben sowohl der 70-jährige Merz wie auch der 66-jährige Stocker als Rechtsanwälte gearbeitet, doch kam Österreichs Kanzler dabei kaum über seine Heimatstadt Wiener Neustadt hinaus, während Merz als Aufsichtsrat des US-Vermögensverwalters Blackrock die Luft des globalen Finanzkapitalismus schnupperte. Dazu passt, dass Stocker seine Vespa liebt und Merz als leidenschaftlicher Hobbypilot abhebt. Und: Anders als Merz, der über Jahrzehnte auf den Job des Kanzlers hingearbeitet hat, ist Stocker fast widerwillig in sein Amt gestolpert. Jetzt will er es zwar auch gerne behalten, aber das Übermaß an Selbst- und Sendungsbewusstsein des eher steifen deutschen Kollegen ist dem gemütlichen Niederösterreicher doch wesensfremd.

Auch die politischen Nöte sind bei genauerem Hinsehen von unterschiedlicher Qualität. „Österreich durchlebt eine Regierungskrise, verfügt aber im Grunde genommen nach wie vor über einen funktionierenden Staat. Deutschland jedoch erleidet nicht nur eine Krise seiner Regierung, sondern zusätzlich auch noch eine viel tieferreichende seines Staats und politischen Systems. Es funktioniert nichts mehr, weder Eisenbahn, Stromnetz noch das Internet, und am schlimmsten ist die Bürokratie“, erklärt der renommierte Europaexperte und Politikberater Karl Jurka im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Mit Büros in Berlin, Paris und Wien verfügt der Österreicher über den nötigen Einblick hinter die Kulissen.

Zwei Regierungen auf dünnem Eis

„In beiden Staaten muss man damit rechnen, dass die Regierungen in den kommenden Monaten zerbrechen könnten“, ist Jurka überzeugt. Wobei die unmittelbare Wahrscheinlichkeit dafür in Berlin, wo drei Landtagswahlen mit dem Ausblick auf krachende Niederlagen für die Regierungskoalition vor der Tür stehen, größer ist als in Wien. In Österreich steht die heikle Landtagswahl mit Oberösterreich erst im Herbst 2027 an. Doch sollte hier die FPÖ als Nummer eins durchs Ziel gehen, ist wohl Feuer am Dach der Volkspartei. Kaum vorstellbar, dass dann die mächtige ÖVP Niederösterreich, wo Anfang 2028 gewählt wird, einfach nichts tut.

Wer im Fall des Falles den Job an der Spitze übernehmen könnte, ist in Wien wie Berlin offen. Zwar schwebt über Stocker wie Merz der übergroße Schatten ihrer Vorvorgänger, doch anders als Sebastian Kurz, der an diesem Donnerstag seinen 40er feiert, hat Angela Merkel mit 72 das Thema Politik tatsächlich abgehakt. Allerdings weint niemand in der CDU der Ex-Kanzlerin eine Träne nach, weil ihr eine Hauptverantwortung für die aktuelle Malaise der Bundesrepublik zukomme; das ist in der ÖVP bei Kurz schon anders. Wie anders, bleibt jedoch abzuwarten.

FPÖ und AfD – zwei Schwesterparteien und doch sehr anders

Auch das Danach stellt mit Blick auf FPÖ und AfD ein fast unlösbares Dilemma dar. Trotzdem überwiegen auch hier die Unterschiede. Auch wenn sich die Freiheitlichen als Anti-Systempartei inszenieren, gibt es eine lange Geschichte an Zusammenarbeit und Regierungsbeteiligungen primär mit der ÖVP, aber eben auch mit der SPÖ. Das ist in Deutschland mit der weit radikaleren AfD anders; eine Zusammenarbeit käme in der CDU einem Sündenfall gleich – und das Gleiche gälte für eine Koalition mit der Linkspartei. Ein einfacher Ausweg ist derzeit nicht in Sicht. Sollten Stocker und Merz eine freie Stunde finden, hätten sie sich mit Sicherheit viel zu erzählen.