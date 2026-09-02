„Opa, du verstehst ja gar nix“: Wann es Zeit für den Hörtest ist
Bis zu sieben Jahre warten Menschen, die schlecht hören, bevor sie sich Hilfe holen. Nach so langer Zeit muss sich das Gehirn erst wieder ans Hören gewöhnen.
1. „I muss net alles, was sie sagt, immer hör‘n“: Wie lange leben Menschen mit Hörminderung, ohne sich Hilfe zu holen?
Laut Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton, warten Menschen mit Hörminderung im Durchschnitt sieben Jahre zu lange, bevor sie sich ein Hörgerät anpassen lassen. Das bestätigt auch HNO-Facharzt Wolfgang Luxenberger: „Meist ist es so, dass Patienten erst zum Hörtest kommen, wenn das Umfeld sie drängt.“ Oft sind die Enkelkinder gute Motivatoren, die zu Oma oder Opa sagen: „Du verstehst ja gar nix mehr!“ Anders als die Brille, die mittlerweile ein modisches Accessoire geworden ist, gibt es gegenüber Hörgeräten noch eine gewisse Abwehrhaltung – dabei, das betont Luxenberger, „laufen doch so viele Menschen die ganze Zeit mit Kopfhörern herum.“
2. Welche Folgen kann eine unbehandelte Hörminderung haben?
Eine bestehende Hörminderung kann Folgen für die kognitive Gesundheit haben: Wer schlecht hört, bekommt Sprache nur lückenhaft geliefert – das Gehirn muss quasi „mitraten“ und hat dadurch einen größeren Arbeitsaufwand. Gleichzeitig können durch die fehlenden Hörreize aber auch jene Bereiche im Gehirn verkümmern, die Gehörtes verarbeiten. Und: Wer schlecht hört, tut sich schwer in Gruppen oder im Gasthaus – das kann zum sozialen Rückzug führen. Dadurch wird der geistige Abbau im Alter weiter gefördert! Laut WHO ist Schwerhörigkeit daher auch ein Risikofaktor für Demenz.
3. Wie kann ich mein Gehör schützen?
Tendenziell wird das Gehör mit steigendem Alter schlechter – doch die Entwicklung ist sehr individuell, es kommt einerseits auf die genetische Grundausstattung, andererseits auf Umwelteinflüsse an. So kann man im Laufe des Lebens selbst viel dafür tun, sein Gehör gesund zu erhalten. Der größte Risikofaktor, den man beeinflussen kann, ist die Lärmeinwirkung. Chronische Lärmbelastung am Arbeitsplatz oder durch zu laute Musik ab etwa 85 Dezibel kann ebenso zu Hörschäden führen wie ein akutes Knalltrauma, zum Beispiel durch einen Silvesterböller, der das Gehör sofort und dauerhaft schädigen kann. Um Hörschäden durch zu lautes Musikhören zu verhindern, empfiehlt die WHO die 60/60-Regel: Musik über Kopfhörer mit höchstens 60 Prozent der Maximallautstärke für höchstens 60 Minuten am Stück hören. Und dann den Ohren eine Pause gönnen!
Zahlen auf einen Blick
- Aktuelle Daten zeigen, dass in Österreich etwa 1,8 Millionen Menschen von einer Hörminderung betroffen sind.
- 60/60-Regel: Mit höchstens 60 Prozent der Maximallautstärke für maximal 60 Minuten am Stück hören – das gilt fürs Musikhören mit Kopfhörern!
- 20 Millionen Hörsituationen sind auf modernen Hörgeräten gespeichert und tragen dazu bei, dass die Geräte sich besser an Umgebungsgeräusche anpassen.
4. Wann ist es Zeit für einen Hörtest?
HNO-Fachmann Luxenberger, empfiehlt jedem und jeder, mit ungefähr 50 Jahren das erste Mal einen Hörtest zu machen, um den Status quo festzustellen. Der Hörtest beim Facharzt bietet den Vorteil, dass das Ohr dabei auch untersucht wird und Entzündungen oder Ohrenschmalz-Pfropfen als Ursache ausgeschlossen werden. Typische Anzeichen für ein schlechter werdendes Gehör sind, wenn der Fernseher zuhause immer lauter gedreht wird oder wenn es für den Betroffenen immer schwieriger wird, Gesprächen zu folgen, vor allem bei Hintergrundlärm.
5. Muss sich das Ohr erst an ein Hörgerät gewöhnen?
„Leider gibt es viele Schubladen-Hörgeräte“, weiß Hansaton-Chef Perissutti. Dabei sei es besonders wichtig, die Hörgeräte regelmäßig und über den ganzen Tag hinweg zu tragen. Das bestätigt auch HNO-Experte Luxenberger: „Anders als bei einer Brille muss sich unser Gehirn erst wieder an die Geräusche gewöhnen, die man davor nicht mehr gehört hat. Das dauert zumindest einige Wochen.“ Denn: Hat man schon lange mit einer Hörminderung gelebt, spricht man von der Hörentwöhnung. „Je mehr man das Hörgerät trägt, desto besser wird es“, betont Luxenberger – und dadurch lernt auch das Hörgerät, sich an verschiedene Situationen anzupassen. Auch sei ein ausführliches Probetragen wichtig, um das Gerät zu finden, das zu den eigenen Bedürfnissen passt.
6. Kann ich mit Hörgeräten auch telefonieren?
Moderne Hörgeräte sind laut Michael Neuhofer, Hörakustikermeister bei Hören Wutscher mittlerweile „hochtechnische Wearables“, die sich nicht nur mit dem Smartphone oder dem Fernseher verbinden lassen, sondern auch Schritte zählen und Gesundheitsdaten messen. Auch störende Rückkopplungen oder Rauschen gehören der Vergangenheit an. Vielmehr hat die künstliche Intelligenz auch in Hörgeräte Einzug gehalten und unterstützt dabei, dass sich die Geräte an verschiedene Situationen anpassen und störende Nebengeräusche herausfiltern. „Statt einfach alles lauter zu machen, filtern moderne Audioprozessoren Hintergrundlärm gezielt heraus und heben menschliche Sprache hervor“, erklärt Neuhofer.
7. Wie viel der Kosten übernimmt die Sozialversicherung?
Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) übernimmt für ein Ohr Kosten von circa 790 Euro, für die beidseitige Versorgung circa 1430 Euro. Das Hörgerät muss mindestens sechs Jahre getragen werden, bevor man wieder Anspruch auf die Kostenübernahme hat. Diesen Zeitraum hat die ÖGK im Jahr 2025 von fünf auf sechs Jahre angehoben.