„Opa, du verstehst ja gar nix“: Wann es Zeit für den Hörtest ist

1. „I muss net alles, was sie sagt, immer hör‘n“: Wie lange leben Menschen mit Hörminderung, ohne sich Hilfe zu holen?

Laut Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton, warten Menschen mit Hörminderung im Durchschnitt sieben Jahre zu lange, bevor sie sich ein Hörgerät anpassen lassen. Das bestätigt auch HNO-Facharzt Wolfgang Luxenberger: „Meist ist es so, dass Patienten erst zum Hörtest kommen, wenn das Umfeld sie drängt.“ Oft sind die Enkelkinder gute Motivatoren, die zu Oma oder Opa sagen: „Du verstehst ja gar nix mehr!“ Anders als die Brille, die mittlerweile ein modisches Accessoire geworden ist, gibt es gegenüber Hörgeräten noch eine gewisse Abwehrhaltung – dabei, das betont Luxenberger, „laufen doch so viele Menschen die ganze Zeit mit Kopfhörern herum.“