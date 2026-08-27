Syrischer Flüchtling überzeugt in Graz nicht nur bei Med-Aufnahmetest

Vor zehn Jahren flüchtete Adnan Al Falah mit seiner Familie aus Syrien. Nun absolvierte er den Medizin-Aufnahmetest im Top-Segment und ist nebenbei Firmengründer.

Vor rund zehn Jahren ist der 18-Jährige Adnan Al Falah von Syrien nach Österreich gekommen. Er maturierte an der Spitze seiner Klasse, nun absolvierte er die Medizinaufnahmeprüfung unter den Top ein Prozent. Über seine Geschichte spricht er offen.

Al Falah verschlug es im Zuge der Flüchtlingswelle 2016 von Syrien nach Österreich. Zuerst in Kärnten in einem kleinen Dorf wurden der damals 8-Jährige und seine Familie aufgenommen. „Die Familie, die uns aufgenommen hat, war ein absoluter Glücksfall. Sie haben uns so viele Dinge beigebracht und von Anfang an unterstützt“, so Al Falah. In der Schule wurde er zuerst wegen mangelnder Deutschkenntnisse zwei Jahre zurückgesetzt. „Ich nahm mir vor, die deutsche Sprache in der schnellstmöglichen Zeit zu perfektionieren“, erzählt er der Kleinen Zeitung.

Die 6. Klasse durfte Adnan Al Falah überspringen

Es gelang. Als die Familie sechs Monate später nach Graz zog, sprach Al Falah bereits perfekt Deutsch und durfte seine Schullaufbahn normal fortsetzen. Trotzdem verlief die Schulzeit für Al Falah nicht immer leicht. „Wie angekettet“, beschreibt Al Falah einen Teil seiner Oberstufe. Er war schlichtweg unterfordert. Nach langem Hin und Her durfte er die 6. Klasse schließlich überspringen. Das ist selten. Für manche Fächer bekam Al Falah den Stoff erst zwei Tage vorab.

Heute ist Al Falah 18, gründet sein eigenes Kleinunternehmen, ist ehrenamtlich bei der Feuerwehr und schreibt nebenbei ein Buch. Auch wird er bald Medizin studieren. Sein Vater Rami Al Falah schreibt der Kleinen Zeitung: „Ich möchte, dass seine Geschichte geteilt wird, nicht nur, weil ich sein Vater bin, sondern weil er für mich der lebende Beweis ist, dass Integration keine Einbahnstraße ist.”

Gekommen, um etwas zu bauen

Die Geschichte seines Sohnes gibt ihm recht. Al Falah zeigt, was Geflüchtete alles erreichen können, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. „Er hat hier nicht nur eine Chance bekommen – er hat etwas daraus gemacht. Etwas Großes. Und er gibt es zurück, ob im Rettungsdienst oder mit seinen Projekten. Er ist nicht hier, um zu nehmen, sondern um zu bauen“, so Al Falahs Vater.