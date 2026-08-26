Formalfehler bei Versetzung der Lienzer Ex-Bezirkshauptfrau

Olga Reisner bekämpfte ihre Versetzung vor Gericht. Dieses erkannte einen Formalfehler, die Versetzung muss wiederholt werden. Der Punkt Diskriminierung wurde als unbegründet abgewiesen.

Die Abberufung der ehemaligen Lienzer Bezirkshauptfrau vor zwei Jahren war kein alltäglicher Fall. Laut offizieller Darstellung haben ein „unüberbrückbarer Vertrauensverlust der Mitarbeiterschaft und des Dienstgebers in die Behördenleitung“ dazu geführt. Olga Reisner nahm die Abberufung nicht kampflos hin und zog im Vorjahr gegen ihren Arbeitgeber, dem Land Tirol, vor Gericht. Sie erhob gegen den Versetzungsbescheid Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht Tirol. Bekanntlich wurde die Juristin der Landesamtsdirektion in Innsbruck zugeteilt. „Das Landesverwaltungsgericht erkannte in diesem Punkt einen Formfehler, weshalb die Versetzung nun wiederholt werden muss“, bestätigt die Pressestelle des Landes. Es ist also ein neuer Versetzungsbescheid zu erlassen.

Das zweite Verfahren betraf die Gleichbehandlung bei der Stellenbesetzung der Behördenleitung der BH Lienz. Zur Vorgeschichte: Als Reisners Nachfolge ausgeschrieben wurde, bewarb sie sich erneut für das Amt. Zum Zug kam allerdings die aktuelle Behördenleiterin Bettina Heinricher. Im Fall dieser Nachbesetzung sah die Dienstbehörde keine Diskriminierung. „Dieser Rechtsansicht folgte das Landesverwaltungsgericht Tirol und wies die Beschwerde als unbegründet ab“, heißt es seitens des Landes.