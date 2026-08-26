Tennis-Spielerin Anastasia Potapova hat ihre Teilnahme an der Generalprobe für die US Open wegen einer Rückenblessur kurzfristig abgesagt. Fix nicht in New York dabei ist Sebastian Ofner.

Kann Anastasia Potapova bei den US Open antreten? Der Grund für die Sorge: Österreichs Nummer eins trat beim WTA-500-Turnier in Monterrey nicht zum Zweitrundenmatch gegen Nikola Bartunkova (CZE) an. In der ersten Runde hatte die an der vierten Position gesetzte Potapova ein Freilos gehabt. Bereits im Juni laborierte die 25-Jährige an Rückenproblemen, seither hat sie bei keinem Turnier mehr als ein Spiel gewonnen.

© AP/Yuki Iwamura Sebastian Ofner verlor gegen Kei Nishikori

Fix nicht in New York dabei ist Sebastian Ofner. Der Steirer ist in der Qualifikation der US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 30-Jährige unterlag am Dienstag als Nummer 16 gesetzt dem Japaner Kei Nishikori nach 1:30 Stunden 1:6,6:2,2:6. Nishikori war beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2014 ins Finale gekommen. Am Montag hatte das rot-weiß-rote Trio Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Lukas Neumayer die erste Runde überstanden.

Für ein Hauptfeld-Ticket sind drei Runden zu überstehen. Fix im Hauptbewerb stehen mit Potapova, Lilli Tagger, Sinja Kraus, Julia Grabher sowie Filip Misolic fünf ÖTV-Akteure.