Bleiburger Autor präsentiert am Wiesenmarkt neuen Roman

Rudolf Prutej verarbeitet in „Die Erben der Stille“ seine Familiengeschichte. Erstmals öffentlich vorgestellt wird der Roman am Bleiburger Wiesenmarkt.

„Die Erben der Stille“ ist für Rudolf Prutej „weit mehr als nur ein Roman“. Die Geschichte habe einen sehr persönlichen Ausgangspunkt und sei „stark von meiner eigenen Familiengeschichte geprägt“, erzählt der Bleiburger Autor. Hinter der Figur Robert stehe „in wesentlichen Zügen ich selbst“, auch die drei Schwestern des Protagonisten hätten ihren Ursprung in seinen eigenen Schwestern. Erlebnisse und Konflikte seien allerdings literarisch gestaltet, verdichtet und weiterentwickelt worden.

Im Zentrum des Romans steht die Frage, wie unterschiedlich Menschen dieselbe Familie und Vergangenheit erleben können. „Gleichzeitig können in einer Familie Dinge über Jahrzehnte unausgesprochen bleiben und trotzdem das Leben aller Beteiligten prägen.“ Dieses Schweigen und seine Folgen bilden einen zentralen Gedanken des Buches.

© KK Druckfrisch: „Die Erben der Stille“ von Rudolf Prutej wird am Bleiburger Wiesenmarkt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt

Auch die eigene Herkunft beschäftigte Prutej bei der Arbeit an dem Roman. Er und seine Schwester Helga unterzogen sich einem DNA-Test – über dessen Ergebnis der Autor allerdings nichts verraten will. Die Frage nach Herkunft, Wahrheit und familiärer Identität spiele auch für die Spannung des Romans eine wichtige Rolle.

„Herkunft ist ein Teil unserer Identität“, sagt Prutej. Welche Geschichten wurden uns über unsere Familie erzählt – und entsprechen sie tatsächlich der Wahrheit? Moderne Möglichkeiten wie DNA-Tests könnten Antworten liefern, die früheren Generationen verwehrt geblieben seien. Wahrheit könne schmerzhaft sein, aber auch Klarheit schaffen.

Menschen erben nicht nur Häuser, Geld oder Namen. Sie erben manchmal auch Konflikte, Ängste, Erwartungen und Geheimnisse. — Rudolf Prutej , Autor

Der Titel fasst den Kern der Geschichte zusammen: „Menschen erben nicht nur Häuser, Geld oder Namen. Sie erben manchmal auch Konflikte, Ängste, Erwartungen und Geheimnisse.“ Irgendwann stelle sich die Frage, was geschieht, „wenn jemand beginnt, diese Stille zu durchbrechen“.

Erstmals öffentlich präsentiert werden soll „Die Erben der Stille“ am Bleiburger Wiesenmarkt. Dort können Besucher das Buch kennenlernen, mit dem Autor über dessen Entstehung sprechen und sich Exemplare signieren lassen. Für Prutej ist die Präsentation in Südkärnten besonders passend: „Nach der langen Zeit des Schreibens und Überarbeitens wird es für mich ein besonderer Moment sein, das fertige Buch erstmals unmittelbar den Leserinnen und Lesern übergeben zu können.“