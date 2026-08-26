Geburtstagsfeier endete tödlich: Prozess nach Hunde-Attacke in Kärnten

Jagdhund Archie hat Bauernhofkatze Murli getötet. Jetzt sitzt der Hundebesitzer am Landesgericht Klagenfurt auf der Anklagebank. Der Vorwurf: Tierquälerei.

Ob der Angeklagte weiß, dass in den USA heute der National Dog Day, der nationale Hundetag gefeiert wird? Geht es danach, hätte das Landesgericht Klagenfurt kaum einen passenderen Termin für den Prozess wählen können. Dem bisher unbescholtenen Handwerker wird Tierquälerei vorgeworfen: Er soll nicht eingeschritten sein, als sein Jagdhund Archie die Katze seines Bruders, Murli, hetzte, biss, beutelte und schließlich tötete. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Schauplatz war eine Geburtstagsfeier am elterlichen Bauernhof im Bezirk Klagenfurt-Land im April. Archie war damals noch kein Jahr alt. „Ich hatte ihn an diesem Tag durchgehend an der Leine“, erzählt der Angeklagte. Als er später zum Auto ging, habe er dem Tier noch Auslauf ermöglichen wollen. Doch der Hund sei in Richtung Wald davongelaufen. „Er hat nicht auf meine Rufe reagiert. Kurz darauf haben die Leute schon geschrien. Dann ist Archie mit der Katze im Maul auf mich zugelaufen.“ Daraufhin habe er seinen Hund samt toter Murli ins Auto gepackt und sei nach Hause gefahren.

Hund war nicht ausgebildet

„Es kommt leider immer wieder vor, dass ein Hund eine Katze tötet. Die Frage ist, ob Sie es vorsätzlich unterlassen haben, Ihr Tier zurückzuholen“, erklärt ihm Richterin Claudia Bandion-Ortner. Der Mann bestreitet das. Er habe seinen Hund wegen gesundheitlicher Probleme nicht nachlaufen können. „Ich hatte im Jänner einen Herzinfarkt, leide unter einer starken Pollenallergie und konnte deshalb nur langsam gehen.“

Zum Vorwurf Jemand macht sich nach Paragraf 222 des Strafgesetzbuchs (Tierquälerei) in Kombination mit dem Paragrafen 2 des Strafgesetzbuchs (Unterlassung) strafbar, wenn er absichtlich wegschaut und nicht eingreift, während ein Tier, für das er eine Betreuungs- oder Überwachungspflicht hat, ein anderes hetzt, sodass dieses Qualen erleidet. Das Nichtstun wird dabei mit aktiven Quälen gleichgesetzt und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.

Warum er Archie überhaupt abgeleint habe, will die Staatsanwältin wissen. Er habe das auf dem Bauernhof immer so gemacht. „Ich bin fast jeden Tag bei meinen Eltern. Dort laufen Hühner, Enten und Katzen frei herum. Für Archie war das nie ein Problem.“ Ausgebildet habe er den Hund allerdings nicht, räumt er ein. „Das ging sich zeitlich nicht aus.“

Lokalaugenschein geplant

Ein Zeuge, der bei der Geburtstagsfeier dabei war, schildert die Situation anders. Der Angeklagte sei aufgefordert worden, den Hund zurückzuholen. „Er hat sich geweigert und entgegnet: ‚Der Hund muss das lernen‘“, sagt er aus. Als die Schwägerin des Angeklagten habe nachsehen wollen, welche Katze getötet worden war, habe er ihr erklärt, es handle sich um die Beute des Hundes. Die könne man ihm nicht wegnehmen. Später erstattete der Zeuge Anzeige bei der Polizei.

Damit steht Aussage gegen Aussage. Die Richterin will nun weitere Zeugen hören und den Bruder des Hundebesitzers einvernehmen. Auch ein Lokalaugenschein im Oktober ist geplant. „Aber bitte ohne Katze“, sagt Bandion-Ortner. Der Prozess wird fortgesetzt.