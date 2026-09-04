Ein Dorf feiert: Hirschegger Birnkirta findet ab 12. September statt
Unter dem Motto „Das ganze Dorf ist Bühne“ lädt Hirschegg vom 12. bis 14. September 2026 zum Birnkirta. Es gibt Musik, eine Traktorparade und sogar Hubschrauberrundflüge.
Es darf wieder musiziert, gesungen und getanzt werden, beim traditionellen „Hirschegger Birnkirta“ vom 12. bis 14. September. Der Kirtag soll bewusst bodenständig und traditionell bleiben. So ist es nach wie vor Brauch, dass nach dem Hirschegger Frühschoppen, bei dem einheimische Gruppen auftreten, die Musikanten von Gasthaus zu Gasthaus und von Tisch zu Tisch ziehen und gemeinsam mit den Gästen musizieren.
Am Samstag startet der Kirtag um 18:30 Uhr mit einem Festakt zum 90-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Hirschegg, weiter geht es mit einer Garagenparty mit DJ Alex beim Dorfcafé Riedl und einem Dämmerschoppen der Feuerwehr Hirschegg ab 21 Uhr. Am Sonntag gibt es unter anderem einen Frühschoppen mit der Ortsmusikkapelle und dem Singkreis Hirschegg beim Edelweißstüberl (10:30) sowie um 13 Uhr die traditionelle Traktor-Oldtimer-Parade. Am Sonntag werden auch fünfminütige Hubschrauberrundflüge (je 55€) angeboten, bei Schlechtwetter werden diese auf Montag verlegt.
Das Programm 2026
Samstag, 12. September
18:30 Uhr: Festakt 90 Jahre Feuerwehr Hirschegg
Ab 20 Uhr: Garagenparty mit DJ Alex beim Dorfcafé Riedl
21 Uhr: Dämmerschoppen der Feuerwehr Hirschegg
Sonntag, 13. September
08:45 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche
10:30 Uhr: Kirta-Frühschoppen mit der Ortsmusikkapelle und dem Singkreis Hirschegg beim Edelweißstüberl
Ab 12 Uhr: „Waschbär-Bar“ und Kinderdisco der Feuerwehr
13 Uhr: Traktor-Oldtimer-Parade
15 Uhr: Entenrennen des Hobby-Fußballvereins Hirschegg
Hubschrauberrundflüge (rund 5 Minuten, 55 Euro pro Person)
Montag, 14. September
12 Uhr: Kinderpreisverlosung beim Edelweißstüberl
12 bis 14 Uhr: Blutspendeaktion im Rüsthaus
Ab 12 Uhr: „Waschbär-Bar“ und Kinderdisco der Feuerwehr
Musik und Unterhaltung mit „Krammer-Rössl-Trio“ und „Edelschrotter Alpentrio“ beim Edelweißstüberl