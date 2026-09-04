Ein Dorf feiert: Hirschegger Birnkirta findet ab 12. September statt

Unter dem Motto „Das ganze Dorf ist Bühne“ lädt Hirschegg vom 12. bis 14. September 2026 zum Birnkirta. Es gibt Musik, eine Traktorparade und sogar Hubschrauberrundflüge.

Es darf wieder musiziert, gesungen und getanzt werden, beim traditionellen „Hirschegger Birnkirta“ vom 12. bis 14. September. Der Kirtag soll bewusst bodenständig und traditionell bleiben. So ist es nach wie vor Brauch, dass nach dem Hirschegger Frühschoppen, bei dem einheimische Gruppen auftreten, die Musikanten von Gasthaus zu Gasthaus und von Tisch zu Tisch ziehen und gemeinsam mit den Gästen musizieren.

1 / 6 Klicken Sie sich durch die Fotos aus dem Vorjahr! © Karl Mayer

Am Samstag startet der Kirtag um 18:30 Uhr mit einem Festakt zum 90-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Hirschegg, weiter geht es mit einer Garagenparty mit DJ Alex beim Dorfcafé Riedl und einem Dämmerschoppen der Feuerwehr Hirschegg ab 21 Uhr. Am Sonntag gibt es unter anderem einen Frühschoppen mit der Ortsmusikkapelle und dem Singkreis Hirschegg beim Edelweißstüberl (10:30) sowie um 13 Uhr die traditionelle Traktor-Oldtimer-Parade. Am Sonntag werden auch fünfminütige Hubschrauberrundflüge (je 55€) angeboten, bei Schlechtwetter werden diese auf Montag verlegt.