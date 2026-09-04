Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Ein Dorf feiert: Hirschegger Birnkirta findet ab 12. September statt

Unter dem Motto „Das ganze Dorf ist Bühne“ lädt Hirschegg vom 12. bis 14. September 2026 zum Birnkirta. Es gibt Musik, eine Traktorparade und sogar Hubschrauberrundflüge.

Birnkirta im vergangenen Jahr
© Karl Mayer
Birnkirta im vergangenen Jahr
Karl Mayer
Hirschegg-PackVeranstaltungen

Es darf wieder musiziert, gesungen und getanzt werden, beim traditionellen „Hirschegger Birnkirta“ vom 12. bis 14. September. Der Kirtag soll bewusst bodenständig und traditionell bleiben. So ist es nach wie vor Brauch, dass nach dem Hirschegger Frühschoppen, bei dem einheimische Gruppen auftreten, die Musikanten von Gasthaus zu Gasthaus und von Tisch zu Tisch ziehen und gemeinsam mit den Gästen musizieren.

1 / 6
Klicken Sie sich durch die Fotos aus dem Vorjahr!
Klicken Sie sich durch die Fotos aus dem Vorjahr! © Karl Mayer

Am Samstag startet der Kirtag um 18:30 Uhr mit einem Festakt zum 90-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Hirschegg, weiter geht es mit einer Garagenparty mit DJ Alex beim Dorfcafé Riedl und einem Dämmerschoppen der Feuerwehr Hirschegg ab 21 Uhr. Am Sonntag gibt es unter anderem einen Frühschoppen mit der Ortsmusikkapelle und dem Singkreis Hirschegg beim Edelweißstüberl (10:30) sowie um 13 Uhr die traditionelle Traktor-Oldtimer-Parade. Am Sonntag werden auch fünfminütige Hubschrauberrundflüge (je 55€) angeboten, bei Schlechtwetter werden diese auf Montag verlegt.

Das Programm 2026

Samstag, 12. September

18:30 Uhr: Festakt 90 Jahre Feuerwehr Hirschegg

Ab 20 Uhr: Garagenparty mit DJ Alex beim Dorfcafé Riedl

21 Uhr: Dämmerschoppen der Feuerwehr Hirschegg

Sonntag, 13. September

08:45 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche

10:30 Uhr: Kirta-Frühschoppen mit der Ortsmusikkapelle und dem Singkreis Hirschegg beim Edelweißstüberl

Ab 12 Uhr: „Waschbär-Bar“ und Kinderdisco der Feuerwehr

13 Uhr: Traktor-Oldtimer-Parade

15 Uhr: Entenrennen des Hobby-Fußballvereins Hirschegg

Hubschrauberrundflüge (rund 5 Minuten, 55 Euro pro Person)

Montag, 14. September

12 Uhr: Kinderpreisverlosung beim Edelweißstüberl

12 bis 14 Uhr: Blutspendeaktion im Rüsthaus

Ab 12 Uhr: „Waschbär-Bar“ und Kinderdisco der Feuerwehr

Musik und Unterhaltung mit „Krammer-Rössl-Trio“ und „Edelschrotter Alpentrio“ beim Edelweißstüberl