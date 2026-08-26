Ein Kunde wollte in einer Bäckerei in Pfaffenhofen an der Ilm einen halben Laib Brot kaufen. Da die Hälfte zehn Gramm zu wenig wog, schaltete der Mann die Behörden ein.

In Bayern kam es zu einem kuriosen Fall: Eine Bäckerei in Pfaffenhofen an der Ilm musste wegen zehn Gramm Brot Kosten von rund 15.000 Euro tragen. Wie es dazu kam?

Ein Kunde wollte in der Bäckerei Breitner einen halben Laib Brot erwerben. Wie oft im Handel üblich, schnitt die Bedienung ein Brot durch und verrechnete die Hälfte. Doch der Kunde wog die erworbene Hälfte zu Hause genau ab und sie soll rund zehn Gramm leichter gewesen sein als erwartet.

Wie mehrere deutsche Medien berichten, kam es daraufhin zu Streitigkeiten mit der besagten Bäckerei. Der Mann beschwerte sich nach dem Kauf beim Bäcker und bei der zuständigen Behörde. Daraufhin rückte das Eichamt, die staatliche Behörde, die Messgeräte überprüft und dafür sorgt, dass Kunden beim Kauf von Waren nicht betrogen werden, an.

Bäckerei muss 15.000 Euro investieren

Nach dem Besuch der Behörde musste der Betrieb umdisponieren. Die Bäckerei durfte die selbstgeteilten Brothälften nicht mehr verkaufen. Ab sofort müssen die Laibe sowie die Hälften abgewogen und akkurat durchgeschnitten werden. Der Preis soll nun nach dem tatsächlichen Gewicht berechnet werden.

Für den örtlichen Bäckermeister war das Unterfangen letzten Endes äußerst kostspielig. Der Betrieb musste sich neue Waagen und die dazugehörige Software zulegen. Mit der zusätzlichen Arbeitszeit hätte die Neuausrichtung rund 15.000 Euro gekostet.