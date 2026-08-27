Taylor Swift lässt Ehering funkeln
Bei ihrem ersten Auftritt seit der Hochzeit mit Travis Kelce rückte ein funkelndes Detail an Taylor Swifts linker Hand in den Mittelpunkt.
Taylor Swift ist zurück am Klavier – und trägt dabei sichtbar ihren neuen Ehering. Bei den „Icon Sessions“ im Grammy Museum in Los Angeles gab die Sängerin erstmals seit ihrer Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce wieder eine öffentliche Performance. Während sie auf jenem Klavier spielte, das sie bereits auf ihrer „Eras Tour“ begleitet hatte, war ihre linke Hand immer wieder prominent im Bild.
Neben ihrem markanten Verlobungsring funkelte ein neuer, geschwungener Ring mit Diamantdetails. Das Schmuckstück schmiegt sich offenbar an ihren Verlobungsring an. Der genaue Wert und die Herkunft des Eherings sind nicht bekannt.
Musikalisch präsentierte Swift ein Medley aus „I Knew It, I Knew You“, „August“ und „All Too Well“. Geheiratet hatten sie und Kelce am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden.
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