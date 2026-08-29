Die sieben schönsten Herbstpflanzen für Balkon und Garten

Wie man mit Stauden, immergrünen Kräutern und duftenden Halbsträuchern Farbe, Duft und Struktur in den Garten bekommt.

Ende August ist der perfekte Zeitpunkt, um Balkon und Garten noch einmal neu zu denken. Viele Sommerblumen werden müde, doch genau jetzt beginnt die große Stunde jener Pflanzen, die Farbe, Duft, Struktur und sogar Ernte bis weit in den Herbst bringen – manche bleiben auch im Winter noch ausgesprochen attraktiv. Wer dabei nicht nur an Heide und Chrysanthemen denkt, entdeckt spannende Alternativen: robuste Stauden, immergrüne Kräuter, duftende Halbsträucher und kleine Nutzpflanzen, die im Topf genauso funktionieren wie im Beet. Sie sind schön fürs Auge, wertvoll für Insekten – und einige davon wandern sogar direkt in die Küche.

1 Purpurglöckchen – Laubfarben statt Blütenfeuerwerk. Purpurglöckchen, botanisch Heuchera, sind ideale Herbstpflanzen für Töpfe, Schalen und halbschattige Beete. Ihre Blätter leuchten je nach Sorte in Karamell, Bernstein, Purpur, Silber oder fast Schwarz. Gerade wenn Blüten rarer werden, bringen sie Farbe in Beete oder Blumenkisterl. Viele Sorten behalten ihr Laub auch im Winter und wirken dann wie kleine Farbinseln zwischen Gräsern und Immergrün.

© stock.adobe.com Purpurglöckchen – Laubfarben statt Blütenfeuerwerk

2 Fetthenne – Bienenmagnet und Winterschmuck. Die Hohe Fetthenne, besonders Sorten wie „Herbstfreude“, ist ein Klassiker mit Mehrwert. Im Spätsommer öffnen sich die doldenartigen Blütenstände, die von Rosa über Altrosa bis Rostrot nachdunkeln. Bienen und Schmetterlinge besuchen sie gern. Nach der Blüte sollte man die Stängel nicht sofort abschneiden: Bereift oder mit Schnee überzogen bleiben sie bis in den Winter hinein schön.

© stock.adobe.com/ Fetthenne – Bienenmagnet und Winterschmuck

3 Seggen und kleine Gräser – Bewegung für den Herbsttopf. Feine Gräser wie Seggen, Schwingel oder Lampenputzergras verleihen Herbstpflanzungen Leichtigkeit. Sie rascheln im Wind, fangen Tau und Reif ein und verbinden farbige Stauden mit immergrünen Kräutern. Für Balkonkästen eignen sich besonders kompakte Sorten. Im Garten dürfen die trockenen Halme stehen bleiben, denn sie schützen das Herz der Pflanze und sehen im Winter sehr stimmungsvoll aus.

© stock.adobe.com/ Seggen und kleine Gräser – Bewegung für den Herbsttopf

4Winterbohnenkraut – pfeffrige Würze und immergrüne Struktur. Winter-Bohnenkraut ist ein unterschätztes Küchenkraut. Der kleine Halbstrauch liebt Sonne, durchlässige Erde und eher magere Bedingungen. Seine schmalen Blätter bleiben in milden Wintern oft grün und schmecken kräftig-würzig, leicht pfeffrig. In der Küche passt es nicht nur zu Bohnen, sondern auch zu Erdäpfeln, Eintöpfen, Pilzen und Ofengemüse.

© stock.adobe.com/Marnel Tomic Winterbohnenkraut – pfeffrige Würze und immergrüne Struktur

5 Currykraut – silbrige Blätter mit mediterranem Duft. Currykraut ist keine Gewürzmischung, sondern eine Pflanze mit intensivem Curryduft. Die silbergrauen Triebe passen wunderbar zu Herbstastern, Fetthenne und dunkellaubigen Purpurglöckchen. In geschützter Lage und gut drainierter Erde kann es den Winter überstehen; im Topf hilft ein geschützter Platz an der Hauswand. Kulinarisch werden meist ganze Zweige mitgekocht und vor dem Servieren wieder entfernt.

© stock.adobe.com/Kamila Kozioł Currykraut – silbrige Blätter mit mediterranem Duft

6 Echter Salbei – graugrüner Duftstrauch für Küche und Beet. Salbei ist im Herbst besonders wertvoll, weil seine graugrünen Blätter Ruhe in bunte Pflanzungen bringen. Er liebt Sonne und durchlässigen Boden, verträgt Trockenheit und bleibt in vielen Wintern belaubt. Für die Küche ist er ein Klassiker zu Kürbis, Pasta, Fleischgerichten und brauner Butter. Wichtig: Im Winter nur sparsam ernten und nicht stark zurückschneiden.

© stock.adobe.com/ Echter Salbei – graugrüner Duftstrauch für Küche und Beet

7 Mini-Alpenveilchen – Zimmerpflanze mit Freiluft-Talent. Minialpenveilchen kennt man meist als Zimmerpflanze, doch gerade im Herbst kann es auch im Freien überraschend gut funktionieren. Wichtig ist ein geschützter Platz – etwa vor der Haustür, am überdachten Balkon oder an einer Hauswand –, wo es vor Regen bewahrt wird. Dann hält es im Topf lange durch und übersteht in der Regel auch leichten Frost. Mit seinen zarten Blüten und oft schön gezeichneten Blättern setzt es frische Farbtupfer, wenn viele Sommerblumen bereits nachlassen.