Erstmals nach 36 Jahren wird es wieder einen Flug Ljubljana-New York geben. Die amerikanische Fluglinie United Airlines nimmt die Verbindung ab Mai 2027 auf.

Ab 2027 geht es vom Ljubljana Airport erstmals seit 36 Jahren wieder direkt nach New York, berichtet das Portal EX-YU Aviation News. Die Flüge auf der Strecke werden viermal wöchentlich – jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags – mit einer Boeing 767-400ER mit 231 Sitzen geflogen. Ziel ist der Flughafen Newark LIberty, 17 Kilometer südwestlich von New York City.

Im Mai soll der Flugbetrieb aufgenommen werden. Betreiber ist die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines mit Sitz in Chicago, die auch Gründungsmitglied von Star Alliance ist. United zählt neben American Airlines und Delta Air Lines zu den drei traditionsreichen US-Linienfluggesellschaften. Sie gilt als älteste noch aktive kommerzielle Fluggesellschaft der USA. Aktuell besteht ihre Flotte aus 1060 Flugzeugen. Newark dient als drittgrößtes Drehkreuz für United Airlines. Er ist nach dem John F. Kennedy-Airport und vor dem Flughafen LaGuardia einer der drei wichtigsten Flughäfen im Großraum New York.

© Eva Gabriel Sonnenaufgang am Flughafen Ljubljana

Die neue Route ist Teil einer Expansion von United Airlines, die ihr Streckennetz um mehrere interkontinentale Verbindungen erweitert. Der Flughafen Ljubljana hat jahrzehntelang keine Transatlantikflüge angeboten. Die New York-Route ab Ljubljana wurde bis zum Frühling 1991 bedient.

Der Airport Brnik der slowenischen Hauptstadt ist auf Wachstumskurs. Die Passagierzahlen sind im Steigflug. Bereits 2025 hat der Airport fast 1,6 Millionen Passagiere abgefertigt. New York ist ein weiteres Ergebnis der „systematischen Bemühungen, unser Streckennetz zu erweitern“, wie Babett Stapel, Geschäftsführerin von Fraport Slovenija es beschreibt. Die beliebtesten Ziele ab Laibach sind bisher Istanbul, Frankfurt, Zürich, Amsterdam und London.