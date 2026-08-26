Filmfestspiele Venedig bringen wieder Starparade an den Lido

Robert Pattinson als zwielichtiger Fernsehjournalist, Penélope Cruz und Javier Bardem als Ehepaar auch auf der Leinwand, dazu der neue Spielfilm von Werner Herzog: Die 83. Filmfestspiele Venedig versprechen wieder eine hochkarätige Gästeliste. Vom 2. bis 12. September werden auf dem Lido neue Filme internationaler Regiegrößen gezeigt. Auffallend dabei: Wie in Cannes laufen auch in Venedig keine großen Blockbuster-Hollywood-Produktionen. Ein Überblick über das Programm:

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Robert Pattinson wird in Venedig erwartet