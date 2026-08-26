Weitere Festnahme nach tödlichem Schwert-Angriff in Schweden

Nach dem tödlichen Schwert-Angriff an einer Schule in Schweden ist ein weiterer Mann festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird er der Beihilfe zum Mord sowie zum versuchten Mord verdächtigt. "Spätestens morgen um 12.00 Uhr muss der Staatsanwalt entscheiden, ob gegen ihn U-Haft beantragt oder ob er freigelassen wird", hieß es am Mittwoch. Der 18-jährige Verdächtige sitzt nach der Attacke am vergangenen Freitag bereits seit Sonntag in Untersuchungshaft.

© APA/AFP/TT NEWS AGENCY/Magnus LEJHALL Eine 17-Jährige starb bei dem Angriff