Mordfall Jenni: „Ihr Tod darf nicht sinnlos gewesen sein“

Jennifer Scharinger wurde ermordet. Beim Mordprozess in Wien werden Opferschutzorganisationen parallel zur Gerichtsverhandlung eine Mahnwache abhalten. Und sie haben Forderungen und Fragen. Wie jene, ob bei den Ermittlungen tatsächlich alles richtig gemacht wurde.

Jennifer Scharinger kann nicht mehr erzählen, was genau am 22. Jänner 2018 passierte. Was man aber heute weiß, ist, dass sie diesen Tag nicht überlebte, weil sie sich von ihrem damaligen Freund trennen wollte. Ihre Leiche wurde am Truppenübungsplatz Allentsteig von ihrem mutmaßlichen Mörder abgelegt und von der Polizei jahrelang nicht gefunden. Wenn der 33-jährige Gärtner aus Niederösterreich sich am 27. August vor Gericht verantworten muss, werden viele Fragen aufgeworfen, die sich auch Fraueninitiativen und Opferschutzorganisationen stellen, die parallel zum Prozess am Wiener Straflandesgericht eine ganztägige Mahnwache abhalten. „Jennifer war eine wunderbare, lebensbejahende, wissensdurstige junge Frau mit vielen Interessen, Fähigkeiten und Begabungen. Sie war eine begeisterte Jus-Studentin. Das Leben lag ihr zu Füßen. Sie kann sich jetzt nicht mehr verteidigen, daher stehen viele Unterstützer:innen beim Prozesstag für Jenni bei der Mahnwache. Wir bringen Anliegen und Forderungen an die Politik vor, damit wir aus der Vergangenheit lernen und Ermittlungen und Gewaltschutz verbessern. Jennifers Tod soll nicht sinnlos sein. Sie wünschte sich, dass die Gesellschaft wachsam ist und effektiv gegen Gewalt an Frauen vorgeht!“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von insgesamt zehn Organisationen. Maria Rösslhumer ist als Obfrau von „Stop - Stadtteile ohne Partnergewalt“ eine Vertreterin und fordert auch Konsequenzen aus dem jahrelangen Ermittlungsverfahren im Fall Jenni – wie sie von allen genannt wurde. „Wir wollen eine unabhängige externe Ermittlungskommission im Fall von Jennifer Scharinger, denn es braucht eine lückenlose Aufklärung“, so Rösslhumer.

© APA / Helmut Fohringer Landesgericht für Strafsachen Wien. Hier wird der Prozess des Mordfalles Jenni Scharinger am 27. August 2026 stattfinden.

Der Fall wurde vor allem von Jenni`s Mutter vorangetrieben, die keine Möglichkeit ungenutzt ließ, um weiter nach ihrer lange vermissten Tochter zu suchen. Auch der entscheidende Hinweis, der im Dezember 2025 zu einem Geständnis des mutmaßlichen Mörders führte, hatte mit ihren privaten Ermittlungen zu tun. Doch um die Ermittlungen wird es beim Prozess nicht in erster Linie gehen, hier steht jener Mann vor Gericht, der die Polizei jahrelang an der Nase herumgeführt hat und der sich dachte, einen „perfekten Mord“ begangen zu haben. Seine Mordanklage beinhaltet ein Strafmaß von 10 bis 20 Jahren Gefängnis oder lebenslängliche Haft.