Britney Spears’ Sohn wird zum Cover-Model

Jayden James Federline tritt zunehmend aus dem Schatten seiner berühmten Mutter: Der 19-Jährige hat sein erstes eigenes Magazin-Cover ergattert.

Vom Sohn von Britney Spears zum gefragten Nachwuchsmodel: Jayden James Federline macht derzeit in der Modewelt auf sich aufmerksam. Der 19-Jährige ziert das aktuelle Cover von „MACzine“, dem digitalen Magazin der Kosmetikmarke M.A.C.

Auf dem Cover posiert Jayden mit nassem, zerzaustem Haar, lässig schaut er in die Kamera. Für den 19-Jährigen ist es der nächste Schritt nach seinem Laufsteg-Debüt: Im Juni lief er gemeinsam mit seinem älteren Bruder Sean Preston bei der Pariser Fashion Week für das Label Vetements.

1 / 2 Jayden Federline bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show auf der Pariser Fashion Week © IMAGO/Agence / Bestimage

An der neuen Karriere hat Jayden offenbar Gefallen gefunden. Gegenüber „Vogue“ erklärte er nach seinem ersten Laufsteg-Auftritt, dass er sich durchaus weitere Modeljobs vorstellen könne. Gleichzeitig arbeitet er mit seinem Bruder auch an Musik.

Britney Spears wurde als Teenager zum Weltstar

Seine Mutter kennt das Leben im Rampenlicht seit ihrer Jugend. Britney Spears wurde bereits als Teenager zum Weltstar, später folgten Scheidung, öffentliche Zusammenbrüche und eine 13 Jahre dauernde Vormundschaft durch ihren Vater, die erst 2021 beendet wurde.

Auch zuletzt sorgte die Sängerin wieder mit persönlichen Problemen für Schlagzeilen, gleichzeitig hat sich ihr Verhältnis zu ihren Söhnen wieder verbessert.