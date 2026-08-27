Nach Parkplatz-Ärger: Haftungsfrage an Gsollkehre in Eisenerz geklärt

Jahrelang ärgerten sich Wanderer und Bergsteiger über das Parkverbot am Parkplatz Gsollkehre in Eisenerz, Start für Wanderungen Richtung Frauenmauer oder Griesmauer. Im Sommer gibt es seit Kurzem eine Lösung.

Mittels Tafel wird die neue Parkordnung am Parkplatz Gsollkehre in Eisenerz erklärt

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder großen Ärger um den Parkplatz bei der Gsollkehre in Eisenerz. Viele Wanderer und Bergsteiger wollten dort parken, doch das war strengstens verboten, angeordnet vom Straßenerhaltungsdienst des Landes Steiermark und umgesetzt von der Straßenmeisterei in Leoben. Begründet wurde diese Maßnahme mit der Gefahr, dass das Land bei einem Unfall auf dieser Fläche in die Haftung genommen werden könnte.

Doch nun ist umgesetzt, was bereits vor dem Sommer 2026 angekündigt worden war: Seit Kurzem sind am Parkplatz Tafeln mit einer genauen Parkordnung angebracht. Vermerkt ist dort ebenfalls, dass man ab 16. April bis zur beginnenden Wintersperre am 1. November jedes Jahres dort parken darf.

© KLZ / Johanna Birnbaum Der Parkplatz ist Ausgangspunkt für viele Wanderungen und Bergtouren

Haftungsausschluss ist geklärt

Das bestätigte Michael Felix, Regionalleiter des Straßenerhaltungsdienstes Bruck an der Mur, zu dem die Straßenmeistereien Leoben, Bruck, Gußwerk und Mürzzuschlag gehören. Das Problem in den vergangenen Jahren sei immer die Haftungsfrage gewesen. „Wenn wir dort kein Schild aufstellen und jemand rutscht beispielsweise im Winter dort mit dem Auto weg, weil viel Schnee liegt, haftet der Grundstücksbesitzer. Im Fall Gsoll-Parkplatz das Land Steiermark. Deshalb mussten wir darauf hinweisen, dass das ein Privatgrundstück, eben mit dem Verbot des Begehens und Befahrens, ist. Wenn dann trotzdem jemand dort geht oder sein Auto abstellt und es passiert etwas, ist das Land nicht mehr haftbar zu machen“, erklärte Felix oftmals.

© KLZ / Johanna Birnbaum Auf Tafeln wird die Parkordnung aufgezeigt

Auf großes Verständnis war er damit aber bei Wanderern nicht gestoßen. Nach einigen Überlegungen wurde die Beschilderung nun so gewählt, „dass diese Haftung ausgeschlossen ist“. Von 1. November bis 15. April wird der Parkplatz aber wieder gesperrt sein, weil das Risiko, dass dort etwas passiere, doch zu groß sei. Deshalb sei dann wieder das Begehen, Befahren, Halten und Parken verboten.