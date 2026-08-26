Karambolage in der Südsteiermark fordert einen Verletzten

Bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der B73 in Heiligenkreuz am Waasen wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt.

Vier Fahrzeuge waren in die Karambolage auf der B73 in Heiligenkreuz am Waasen verwickelt

Eine Karambolage mit vier beteiligten Fahrzeugen sorgte Dienstagnachmittag für Behinderungen auf der B73 im Bereich Prosdorf (Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen). Auslöser war ein Pkw, der nach links abbiegen wollte. Wohl aufgrund von Unaufmerksamkeit kam es im Nachfolgeverkehr zu mehreren Auffahrunfällen.

Ein Verletzter

Laut Angaben der Einsatzkräfte wurde dabei eine Person unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch das Rotes Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen sicherte die Unfallstelle während der Bergungsarbeiten und säuberte die Fahrbahn.