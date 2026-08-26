Tradition, Musik und gute Stimmung beim 44. Landler Kirtag

Drei Tage lang herrschte in Landl vergangenes Wochenende ausgelassene Volksfeststimmung. Der beliebte Kirtag lockte rund 6500 Besucherinnen und Besucher an.

Vergangenes Wochenende herrschte Ausnahmezustand in Landl, drei Tage lang wurde ausgiebig beim 44. Landler Kirtag gefeiert. Volksfeststimmung, musikalische Unterhaltung und ein Vergnügungspark lockten 6500 Besucherinnen und Besucher an. Diese haben auch ordentlich zugelangt, wie die Veranstalter informieren: 85 Fass Bier, 65 Fassl Spritzwein und mehr als 1000 Grillhendl wurden konsumiert.

Auf der Bühne sorgten die Alpenrebellen für Stimmung. Zusätzlich gab es auch Motocross-Action und einen Oldtimer-Treff. „Möglich wurde dieses gelungene Fest durch den Einsatz von mehr als 250 Freiwilligen, die mit Organisationstalent, Herzblut und unermüdlicher Tatkraft zum Erfolg beitrugen“, heißt es.