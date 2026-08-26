CIA-Chef Ratcliffe für Geheimdienstkontakte in Moskau

Der Kreml hat die Reise des Direktors des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, nach Moskau bestätigt. Ratcliffe sei zu Kontakten "zwischen den Geheimdiensten" in die russische Hauptstadt gekommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der "Washington Post". Am Morgen sagte der Vertraute von Präsident Wladimir Putin auf Anfrage russischer Nachrichtenagenturen außerdem, dass es kein Treffen des Kremlchefs mit Ratcliffe gegeben habe.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA CIA-Direktor John Ratcliffe besuchte Moskau (Archivbild)