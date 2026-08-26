Zwei Menschen in Pennsylvania an Masern gestorben

Erstmals seit 35 Jahren sind in dem US-Bundesstaat Pennsylvania zwei Menschen an Masern gestorben. Beide Todesopfer waren laut Behörde ungeimpft. Die Gesundheitsministerin von Pennsylvania, Debra Bogen, sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Sie wolle aber sicherstellen, dass Menschen verstehen, dass der MMR-Impfstoff sicher sei und den besten Schutz gegen Masern biete, so Bogen wohl auch in Richtung US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.. Er gilt als Impfskeptiker.

© APA/AFP (Themenbild) US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gilt als Impfkritiker