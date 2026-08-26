"Theater im Alsergrund" wird zum "Löblich": Start am 11.9.

Mit einem Korkenknall verabschiedete sich das "Theater im Alsergrund" zu Silvester 2025. Nach 30 Jahren Kabarettnachwuchsförderung fiel der Vorhang ein letztes Mal. Das Licht ist aber nie ganz ausgegangen. Seit Februar im Softmodus geöffnet, soll das Haus als "Löblich Theater am Alsergrund" wieder in vollem Glanz erscheinen. Am 11. September lädt man zur "Eröffnungssause". Danach stehen Kabarett, Comedy, Impro-Theater, Musik, Literatur und "Extravaganza" auf dem Spielplan.

© APA/Löblich/Carolina Frank Martin Strecha-Derkics und Christina Berzaczy, die neuen Betreiber:innen des Theaters am Alsergrund.