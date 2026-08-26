Eiszeitmenschen jagten vorwiegend weibliche Mammuts

Eiszeitmenschen dürften bevorzugt weibliche Mammuts gejagt haben. Darauf deutet die Untersuchung alter Erbsubstanz (DNA) aus Knochen von über 500 Wollhaarmammuts aus Nordamerika, Asien und Europa durch ein internationales Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung hin. An Fundstellen mit Knochen von vielen Tieren, die vermutlich von Menschen gejagt wurden, war die Mehrheit der Mammuts weiblich, berichten die Forscherinnen und Forscher im Fachjournal "Current Biology".

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