Jubel! Kicher! Kreisch! - Das "Micky Maus Magazin" wird 75

Mit einer Geburtstagsausgabe (19/26), einer Jubiläums-Edition und einem am Mittwoch eröffnenden eigenen Comic-Pop Up-Store im Bikini Berlin feiert der deutsche Verlag Egmont Ehapa Media den 75. Geburtstag des deutschsprachigen "Micky Maus Magazin". Am 29. August 1951 wurde die erste Nummer von "Micky Maus - das bunte Monatsheft" ausgeliefert. Heute erscheint es als "Micky Maus Magazin" alle zwei Wochen. Laut Verlag wurden bisher über 1,3 Milliarden Exemplare verkauft.

Bei seinem Debüt (mit einer Startauflage von 300.000 Exemplaren) kostete die "Micky Maus" in Österreich vier Schilling (0,29 Euro) und war die erste deutsche Zeitschrift, die vollständig in Farbe gedruckt wurde. Neben Comics aus Entenhausen gab es einen redaktionellen Teil. Kunsthistorikerin Erika Fuchs übernahm die Chefredaktion und prägte durch ihren sprachwitzigen Stil die deutsche Disney-Comicsprache. 1976 wurden Bastelanleitungen als regelmäßige Erweiterung eingeführt. 1984 wurden die Zugaben erstmalig als "Extra" bezeichnet. Auf Bastelbögen, Aufkleber und Bügelbilder folgten unterschiedlichste Beigaben - vom Furzkissen über Urzeitkrebse bis zum LCD-Game. Nach einer Hochphase Anfang der 1990er-Jahre liegt die Druckauflage heute bei 110.000 Stück.

Der Pop Up-Store soll vier Wochen lang ein abwechslungsreiches Programm bieten. Als Highlights werden Mitmachaktionen und Live-Zeichensessions mit den Disney-Zeichnern Ulrich Schröder und Flemming Andersen angekündigt.

(S E R V I C E - www.micky-maus.de )