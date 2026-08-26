US-Kongresswahl: Schwester von totem Senator Graham tritt an

Die Schwester des im Juli gestorbenen US-Senators Lindsey Graham tritt an dessen Stelle bei der Wahl am 3. November als Kandidatin für die Republikaner an. Wie US-Medien berichteten, setzte sich die von US-Präsident Donald Trump unterstützte Darline Graham Nordone am Dienstag (Ortszeit) in der parteiinternen Stichwahl im Bundesstaat South Carolina gegen Ralph Norman durch. Damit wird sich die 62-Jährige bei den Mid Terms um einen Sitz im Senat in Washington bemühen.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA South Carolina: Darline Graham Nordone gewann Republikaner-Stichwahl