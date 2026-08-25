Forscher: AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt kostet Wachstum

Eine Landesregierung unter Führung der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) in Sachsen-Anhalt dürfte nach Einschätzung des Forschungsinstituts IWH das Wachstum der Wirtschaft in dem ostdeutschen Bundesland deutlich bremsen. Allein die ausländerfeindliche Rhetorik der Partei könne bereits diesen Effekt auslösen, sagt Reint Gropp, Chef des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH), der "Süddeutschen Zeitung" laut Vorab-Bericht.

© APA/dpa AfD-Wahlkampf im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt